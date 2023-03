En province de Liège, 30 communes se sont ainsi portées candidates et vont ainsi permettre à des commerçants installés sur leur territoire de bénéficier d’une aide publique. Trente communes liégeoises… mais pas la ville de Liège qui ne s’est même pas porté candidate.

Une non-candidature qui passe mal à l’Union des Classes Moyennes (UCM) qui coordonne le projet wallon. “Le commerce liégeois ne se porte pourtant pas si bien que cela…”, ironise-t-on à l’UCM.

“Le Plan Horizon – Proximité se déroulait en deux étapes. Il fallait que les villes et communes posent leur candidature et une fois que cela était fait, il fallait alors gérer les éventuels dossiers introduits par les commerçants. À Liège, on n’a même pas voulu intégrer le dispositif et tant pis pour les commerçants que cela aurait pu intéresser et que l’on aurait pu aider. Une “prime” de 6 000 euros, ce n’est quand même pas à négliger”.

Pas de réponse

Pourtant, des réunions ont eu lieu entre l’UCM et des membres de l’échevinat du développement économique de Maggy Yerna (PS). “Nous avons tenté de les sensibiliser aux bienfaits de ce plan et la seule réponse que l’on a eu c’est qu’il n’était pas possible de faire face à cette surcharge de travail à cause des problèmes du tram. Mais si l’on pense à une centaine de commerçants qui n’ont pas eu l’occasion de bénéficier de 6 000 euros d’aide, on est à 600 000 euros d’argent perdu pour le commerce liégeois, c’est tout bonnement honteux”.

Une inaction d’autant plus incompréhensible que la ville de Liège aurait pu bénéficier d’un délai pour pouvoir rentrer ses dossiers un peu plus tard.

Au cabinet de Maggy Yerna, l’analyse est apparemment tout autre. C’est du moins ce qu’il ressort d’un fugace contact téléphonique avec ledit cabinet. Il nous fut alors promis une réponse contre l’envoi d’un courriel qui fut envoyé dans la foulée. Force est de constater que celui-ci est resté lettre morte…

Un coup de pouce pour le commerce local

En 2016, la Wallonie mettait en place “Créashop”, un dispositif d’aide pour l’installation de nouveaux commerçants. Maintenant, place à “Objectif Proximité” et sa prime pouvant couvrir 60 % des investissements de l’entreprise et plafonnée à 6000 €. Au total, c’est une enveloppe de 23 millions qui a été débloquée par la Wallonie pour mener à bien le “Plan Horizon Proximité”.

Une prime pour qui ?

L’appel à projets était ouvert à toutes les villes et les communes wallonnes. 104 ont candidaté, 100 ont été retenues. Les commerçants des villes et des communes sélectionnées pourront, dès lors, espérer recevoir cette prime, à condition de remplir certains critères. En effet, “Objectif Proximité” comprend deux volets :

- “Je m’installe” : visant à soutenir l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides ;

- “Je me réinvente” : destiné aux commerçants déjà existants et qui souhaiteraient faire évoluer leur entreprise de façon novatrice.

Dans le contexte actuel d’augmentation des prix de l’énergie, certains frais visant à améliorer la performance énergétique des commerces candidates pourraient être pris en charge.

Ce nouvel appel à projets fait écho à “Creashop-Plus”, le dispositif d’aide aux commerçants lancé par le Ministre de l’Économie, Willy Borsus, et qui a permis à une centaine de nouveaux commerces de recevoir une aide financière pour booster leur ouverture.

De nombreuses communes liégeoises sélectionnées

La province de Liège est la grande gagnante de cet appel à projets puisque c’est celle dans laquelle le plus grand nombre de communes (30) se sont portées candidates et ont été retenues pour intégrer le dispositif, qui débutera au courant du mois de mars.

Pour UCM, coordinatrice du projet, “une telle mobilisation en faveur du commerce démontre bien la volonté des communes liégeoises de redynamiser leur territoire et d’offrir toujours plus de services de proximité à la population”.