Liège : Il insulte le policier de “sale renoi” !

Abdelkarim, un trentenaire, originaire de Saint-Nicolas, encourt une peine de six mois de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir tenu des propos discriminatoires à l’encontre d’un policier d’origine subsaharienne. Le 20 juillet 2019, le suspect se battait en rue avec un autre homme en plein centre de Liège. Une patrouille de police a alors décidé de procéder à l’arrestation d’Abdelkarim et à son identification. Mais ce dernier n’était pas décidé à se laisser faire. “J’étais poursuivi par un homme”, a déclaré le prévenu qui a comparu détenu pour une autre cause que ce dossier. “On s’est empoignés. Je revenais de sortie, mais je n’étais plus sous l’effet de l’alcool.”