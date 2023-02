Bodycams à la police de Liège : vers une évolution !

Question posée par le PTB dès lors : pourquoi les bodycams ne resteraient-elles pas allumées tout le temps ? Si cette utilisation permanente s’avère compliquée, une évolution de l’utilisation a en tout cas été annoncée ce lundi soir.

Équilibre et justice

Tout en rappelant qu’il condamnait les faits commis par les agents, le bourgmestre de Liège a tenu à préciser que ce qui avait permis de les rendre publics… ce sont les bodycams ! “Et comme je l’ai toujours dit, cet outil, s’il doit apporter une garantie à notre police qui est parfois accusée de faits non avérés, il sert aussi à apporter une garantie à la population”… afin d'apporter équilibre et justice.

Pour l’heure toutefois, les bodycams, dont le port est obligatoire à Liège, ne sont activées que sur ordre d’un supérieur et lorsqu’une intervention débute… Un peu plus d’un an après la mise en place de ce nouvel outil, une évaluation s’impose dès lors. Vers une plus grande utilisation ? Selon toutes vraisemblances, on se dirigera vers une extension. Au-delà des mesures visant à diminuer la pression que subissent les agents au travail en effet, le mayeur a évoqué cette réévaluation de l’outil.

De son côté le chef de corps a également rappelé que toute arrestation et toute mise en cellule étaient déjà filmées tandis que les locaux de la police étaient, également équipés de caméras… Mais le chef de corps de promettre aussi qu’il devait encore “reconvaincre” les agents de porter une bodycam en permanence ; de manière à rendre leur utilisation plus systématique. Et d’éviter ainsi les bavures…