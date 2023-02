10 lieux à voir à Liège pour marcher dans les pas de Simenon

1. Rue Leopold, n°24

Liège: sur le parcours de Georges Simenon. Rue Léopold 24. La maison où il est né © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

C’est la maison où est né Georges Simenon. Ses parents y ont vécu quelques mois à peine. "Le couloir et les escaliers étaient très étroits, les voisins se sont plaints parce que la poussette du bébé gênait", dit notre guide.

2. Place du Commissaire Maigret

Liège: sur le parcours de Georges Simenon. Sa statue derrière l'hôtel de ville, place du Commissaire Maigret. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

On y trouve la statue de Georges Simenon, assis sur un banc fumant sa pipe. Elle y a été installée pour le centenaire de la naissance de Simenon.

"Je vois souvent des femmes s’asseoir sur ses genoux. Si elles savaient l’obsession de Simenon pour les femmes, elles ne le feraient probablement pas…" On lui prête autour des 10000 conquêtes féminines…

3. Hôtel de Ville de Liège

Liège: sur le parcours de Georges Simenon . Plaque commémorative de la police devant l'hôtel de ville. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Sur la façade de l’Hôtel de Ville, on trouve une plaque en hommage aux policiers engagés comme résistants. Parmi eux, un certain Arnold Maigret. "Les Liégeois aiment penser que c’est lui qui a inspiré le nom du célèbre commissaire. Et même si Simenon a dû croiser Arnold Maigret, on n’a aucune preuve que c’est bien de là que vient son personnage."

4. La Caque, Rue des Ecoliers n°13

Liège: sur le parcours de Georges Simenon. La Caque, au N°13 de la rue des écoliers © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Après la Première Guerre mondiale, Georges Simenon a fréquenté le lieu où se croisaient beaucoup d’artistes de l’époque. Derrière la porte, on se retrouve dans une petite impasse à l’ambiance moyenâgeuse. A l’étage, la pièce où ils se réunissaient. En 2003, la Ville y a été installé une scénographie pour recréer le lieu. Elle a été démontée et sera remplacée par une visite en réalité augmentée. Le lieu sera accessible via un digicode disponible à l’Office du Tourisme. "A l’entrée, les gens devaient caresser une couque de Dinant qui était accroché au mur, sourit notre guide. Ne me demandez pas pourquoi! Qui sait ce qui pouvait passer par la tête d’artistes qui retrouvaient la liberté de créer après quatre ans de guerre..."

Le lieu est resté dans son jus, rénové sans être complètement transformé. Concession à la modernité: il a fallu modifier l’entrée pour que le porte réponde aux exigences de sécurité imposées par les pompiers. Et la couque n’y est plus.

5. Rue des Ecoliers, au coin de l’ancienne "rue Large"

Liège: sur le parcours de Georges Simenon. Au coin de la rue des Écoliers et de la rue Georges Thone © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

En 1952, Simenon revient à Liège car il doit recevoir un prix: il vient d’être élu membre l’Académie royale de langue et littératures françaises de Belgique. Il veut montrer le quartier de son enfance à sa deuxième épouse Denyse. Il espère passer incognito mais il sera bien vite reconnu.

Au coin de la rue, il est surpris par le photographe Daniel Filipacchi de Paris Match qui l’avait pris en filature. Le résultat en photo est toujours dans la vitrine de la maison qui fait le coin.

6. Eglise de Saint Pholien

Liège: sur le parcours de Georges Simenon. Église St Pholien © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

A la Caque, le romancier croise régulièrement le Petit Klein. On le retrouvera pendu à l’église. Un fait divers qui lui inspirera le roman Le Pendu de St Pholien. "Comme c’était un toxicomane, la police a conclu à un suicide. Mais ça pourrait très bien être un règlement de compte. Et contrairement à ce que certaines couvertures de livres montrent, on ne l’a pas retrouvé pendu à la flèche mais à la poignée."

Notre guide nous apprend que l’église devrait être désacralisée mais qu’aucun projet n’est encore connu pour sa nouvelle vie.

7. Place de l’Yser

Liège: sur le parcours de Georges Simenon. Place de l'Yser © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Un dimanche par mois, la garde civique dont faisait partie le papa de Georges Simenon menait ses manoeuvres Place de l’Yser. Juste après la messe à l’église Saint Nicolas toute proche. Et juste avant l’incontournable réunion du clan Simenon chez le grand père, dans sa chapellerie de la rue Puits-en-Sock.

8. Auberge Simenon, rue Simenon

Liège: sur le parcours de Georges Simenon. Rue Georges Simenon © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

L’auberge de jeunesse Georges Simenon est située rue Georges Simenon. Anciennement rue Pasteur. Georges Simenon, lors du changement a déclaré "J’en demande pardon à Pasteur…" Un peu plus loin au n°25, il y a vécu enfant. Il aimait s’asseoir sur le seuil de la maison et "s’imprégner des bruits de la rue".

9. Pace du Congrès

Liège: sur le parcours de Georges Simenon . Place du congrès, buste Simenon © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

La rue Simenon se termine Place du Congrès où trône un buste de l’écrivain. Les observateurs attentifs verront que la statue a entre les lèvres un petit bout de quelque chose. C’est en fait la base de sa pipe… volée deux fois. Un troisième exemplaire existe mais n’a jamais été placé sur la statue.

10. Rue de la Loi

Au n°53, c’est la première adresse de la famille Simenon dans le quartier d’Outremeuse. "Sa mère avait une angoisse terrible de la pauvreté. Alors pour avoir un revenu complémentaire, la famille louait des chambres à des étudiants. Simenon a vu défiler des jeunes gens du monde entier. Ca lui a peut-être donné envie de voyager", avance Rudi Katusic.

Le clan Simenon a marqué la ville de son empreinte à d’autres endroits, comme le fameux Café Lequet et ses célèbres boulets "à la liégeoise" qui était tenu par une tante de l’écrivain.