Ville de Liège : un agent sur deux n’utilise pas la voiture

Avec l’arrivée du tram à Liège, la place de la voiture au centre-ville sera, c’est annoncé, réduite. Outre les changements en matière de circulation en effet, de nombreux axes proches du tracé du tram (Sclessin-Coronmeuse) seront placés en zones exclusivement piétonnes et cyclables… depuis plusieurs années dès lors, on dit œuvrer, à l’échevinat de la Mobilité, à augmenter la part modale des modes “doux” ou “actifs”, tels que le vélo, la marche à pied ou encore les trottinettes électriques et autres moyens de transport “durables”.

En ce début d’année 2023, l’enquête sur les déplacements “domicile-travail (une obligation pour tous les employeurs belges du secteur public et privés employant au moins 100 travailleurs) démontre que la tendance à la Ville de Liège est bien le changement d’habitudes… Un large échantillon d’agents de la Ville a en effet répondu à cette enquête présentée comme une “opportunité de récolter des données concrètes” ; au total, 781 agents ont répondu aux questionnaires. “Les premières analyses montrent qu’un agent sur deux se rend sur son lieu de travail autrement qu’en voiture”, précise-t-on à l’échevinat de la Mobilité.

Pour le vélo

”La Ville est attentive depuis de nombreuses années à promouvoir les déplacements en modes actifs et notamment le vélo puisque plusieurs sites sont pourvus de parkings vélos sécurisés”, rappelle Gilles Foret qui évoque les parkings de la rue de Namur (50 places) de l’îlot Saint-Georges (61 places) et bientôt celui de la Cité (120 places). “45 vélos et 12 trottinettes de services sont également répartis au sein des différents services afin de faciliter les missions des agents”.

Le résultat est donc à la hauteur des espérances puisque “près de 52 % des agents choisissent un autre mode que la voiture, c’est un signal positif qui est envoyé à l’ensemble des citoyens liégeois dans le cadre de la restructuration actuelle de l’espace public”, commente aujourd’hui l’échevin. “Nous n’avons nullement l’intention de stigmatiser celles et ceux qui ont besoin de la voiture dans leur vie quotidienne ; toutefois, en tant qu’employeur important sur le territoire liégeois, nous devons pouvoir inciter celles et ceux qui choisissent des modes alternatifs”.

Bus et covoiturage

En quelques chiffres, l’enquête menée montre que 175 agents se partagent 47.411 euros d’indemnités vélo pour leurs déplacements domicile-travail pour un total de 182.353 kilomètres (0,28 euro/km).

On constate également que 1.193 agents bénéficient d’un abonnement de bus et 85 d’un abonnement de train, pris en charge à 85 % par la Ville de Liège. Enfin, 70 agents de la Ville sont inscrits sur la plateforme de covoiturage.