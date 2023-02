Festival Le Printemps Simenon : le programme complet dévoilé

À son initiative, John Simenon, par l’intermédiaire de sa société Simenon.tm et l’Université de Liège, en étroite collaboration avec la Ville de Liège. La grande majorité des événements inscrits au programme sont gratuits et accessibles sans réservation. Ils s’adressent à tous les publics et privilégient "la convivialité et le plaisir de la rencontre et de l’échange".

Parmi les temps forts de ce festival Simenon, citons l’exposition photo "Simenon, images d’un monde en crise", à voir du 8 mars au 27 août au Grand Curtius. Entre 1931 et 1935, Georges Simenon a voyagé à travers le monde et en a rapporté des reportages, des romans et, on le sait moins, des milliers de photographies, souvent de très grande qualité. C’est une sélection de celles-ci qui est présentée au Grand Curtius, au gré d’un parcours qui pose la question suivante : que nous dit Simenon photographe du romancier et reporter ?

Une exposition de bande dessinée inédite sera également à découvrir aux Fonds patrimoniaux du 8 mars au 12 mai : des planches de Christian Cailleaux pour son adaptation, avec José-Louis Bocquet, du roman dur Le Passager du Polarlys ainsi que des planches de Jacques de Loustal pour le biopic Simenon, l’Ostrogoth scénarisé par José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental et John Simenon.

Une balade thématique

Il sera aussi possible de marcher sur les Traces de Simenon dans le cadre d’une balade. Le Parcours Simenon retrace la jeunesse de Simenon à Liège et plus particulièrement en Outremeuse. Inauguré en 1983 et rénové en 2003, Le Parcours (organisé par l’Office du Tourisme) vient de faire l’objet d’une modernisation pour l’occasion : révision du tracé et des plaques signalétiques, création d’une application pour smartphone, mise à neuf de la Caque… Il proposera dès le 11 mars une série de contenus inédits, parmi lesquels des photos d’époque, des enregistrements audios d’extraits de Simenon, ou encore une expérience en réalité augmentée.

Le festival accueillera également un colloque, une grande conférence "Simenon, écrivain voyageur" par Olivier Barrot le 10 mars à 20 h, des rencontres littéraires, une lecture-dialogue, ou encore des rétrospectives cinéma au Cinéma Sauvenière (Les Grignoux).

Le programme complet est disponible en ligne sur www.printemps-simenon.com