Douze ans pour restaurer les façades du palais des princes-évêques de Liège

Un accord est intervenu entre la Régie des bâtiments et la Région wallonne, copropriétaires, en vue de la restauration des façades du palais des princes-évêques à Liège. Les travaux devraient débuter au plus tôt entre fin 2024 et début 2025. L’investissement estimé est de l’ordre de 20 millions d’euros, a indiqué vendredi Mathieu Michel, secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments, à l’occasion de la signature du protocole d’accord.