Trois paresseux retrouvés morts à l'aéroport de Liège : "Si des sanctions doivent être prises, elles seront prises", assure la ministre Céline Tellier

"J'ai appris avec stupeur cet événement, ce week-end [...] J'ai entendu que la direction de l'aéroport avait directement diligenté une enquête. On fera, bien entendu, l'analyse", a encore précisé Céline Tellier au micro de la radio privée.

Ce lundi matin, les quotidiens de Sudinfo ont révélé le décès des trois ours "paresseux", dans un avion d'une compagnie qatarie qui en transportait neuf et était bloqué à l'aéroport de Liège, paralysé ce week-end-là par la neige et le verglas. Il s'agit, après vérification, de trois paresseux.

Les animaux seraient morts de froid dans cet avion en transit entre le Pérou et le Qatar, qui n'a pu décharger les animaux entre le samedi matin et le dimanche après-midi.

En octobre dernier, le gouvernement wallon a adopté un projet d'arrêté relatif à la protection des animaux pendant leur transport, en application d'un règlement européen et du Code wallon du Bien-être animal.

Ce samedi 28 janvier 2023, le gouvernement wallon s’est accordé sur le renouvellement du permis unique à l’aéroport de Liège.