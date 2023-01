Le permis de l’aéroport de Liège renouvelé « mais avec des limites », insiste Ecolo

Invité sur le plateau de LN24 ce lundi matin, Jean-Marc Nollet s’est ainsi félicité du compromis signé entre l’aéroport et les autorités wallonnes. Et ce, malgré le fait que le nombre de vols va augmenter.

« Nous avions trois préoccupations dans ce dossier : les riverains et la protection de leur santé et de leur sommeil, la dimension climatique et, enfin, la protection de l’emploi, explique le coprésident d’Ecolo. Par rapport à la protection des riverains, c’était la question du bruit. Les mesures prises sont très claires : les avions les plus bruyants vont disparaître progressivement et les mastodontes de plus de 300 tonnes disparaîtront du ciel liégeois en 2030. C’était une priorité pour nous. Et, comme écologistes, nous avons voulu amener un changement de paradigme. Nous avons donc introduit une limite (55.000 vols par an, NDLR) au nombre de mouvements, ce qui n’existait pas jusqu’à présent. »

Heureux d’avoir participé à consolider l’économie locale avec cet accord, Jean-Marc Nollet conclut en rassurant les sceptiques : « L’aéroport devra faire des efforts climatiques mais pourra continuer à se développer. »

« Pour les entreprises et les milliers d’emplois directs et indirects de l’écosystème aéroportuaire, cette décision est un signal positif », a réagi la direction de l’aéroport de Liège après l’annonce de l’accord.