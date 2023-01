ULiège – Alzheimer : près d’un million pour la recherche

Près d’une femme sur trois

En Belgique, une personne sur cinq, et jusqu’à une femme sur trois développera une forme de démence d’après les statistiques connues. “Parmi les différentes manifestations de la démence, sept sur dix concernent la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, en raison du vieillissement croissant de la population, deux millions de Belges seront directement ou indirectement touchés à l’avenir par la démence, faisant de la maladie un véritable défi sociétal”, rappelait-on à l’ULiège ce jeudi. “Or, il n’existe toujours aucun médicament ou traitement capable de guérir cette maladie”.

On comprend dès lors le caractère crucial des recherches menées dans ce secteur et du côté de l’Université de Liège, on se dit particulièrement heureux de voir que plusieurs chercheurs liégeois bénéficient de cette aide substantielle… “L’Université de Liège joue un rôle international de premier plan dans la compréhension de la maladie d’Alzheimer. Nous sommes donc ravis de pouvoir accorder à trois groupes de chercheurs de l’ULiège des subventions pour leurs recherches, qui ont été particulièrement bien évaluées par notre comité composé de nombreux professeurs belges et étrangers lors du processus de sélection”, explique Joost Martens, directeur de la Fondation Recherche Alzheimer.

Trois domaines

Gilles Vandewalle, Maître de recherches FNRS au GIGA CRC In vivo Imaging, reçoit une subvention de 300.000€ pour son projet “SLEEP-CONNECTION” visant à étudier la connectivité cérébrale pendant le sommeil dans la neuropathologie préclinique de la maladie d’Alzheimer. L’objectif de ce projet est de montrer si la qualité du sommeil peut avoir un effet sur le retard des symptômes de la maladie d’Alzheimer, voire même de la prévenir… Le sommeil comme élément de prévention.

Le groupe de Christina Schmidt, Chercheuse qualifiée FNRS, et Grégory Hammad, chercheur, au GIGA CRC In vivo Imaging s’est également vu attribuer une bourse de 300.000€ pour des recherches visant à mieux connaître les liens entre la dérégulation de l’activité locomotrice et les modifications cérébrales de la maladie d’Alzheimer, ce qui pourrait déboucher sur un outil de diagnostic précoce et de monitoring de la maladie.

Enfin, Ira Espuny Camacho, Professeure associée au GIGA Stem Cells, reçoit une subvention de 300.000€ pour son étude “A human brain organoid model to study the role of microglia in Sporadic Alzheimer’s disease”. Il s’agit de mieux comprendre le rôle des cellules microgliales du cerveau humain dans les premières étapes menant à la maladie d’Alzheimer sporadique. L’objectif est également de découvrir de nouvelles stratégies de combat contre la maladie grâce à un modèle organoïde multicellulaire…