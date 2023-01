Liège : Ils achetaient des voitures sans les payer

Selon le tribunal, l’intéressé était le chef de l’organisation criminelle. Il est un des seuls des prévenus qui parle correctement le français. Selon le parquet, il était présent lors de chacune des transactions chez les concessionnaires. Il s’est présenté comme étant uniquement un traducteur et un secrétaire qui rendait des services aux personnes de sa communauté souhaitant acheter des voitures. Devant la cour d’appel, les prévenus ont une nouvelle fois nié les faits. Selon le parquet fédéral, il choisissait les véhicules et utilisait des compatriotes qui ne parlent pas français. Il se serait même fait passer pour les autres personnes pour réceptionner les voitures.” Selon l’enquête, ils ont acheté des voitures d’une valeur totale de près de deux millions d’euros”, avait plaidé le magistrat. En instance, le principal suspect a été condamné à six ans de prison ferme.

Les autres prévenus ont écopé de peines allant de 18 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive à 2 ans de prison ferme. Le tribunal a acquitté les prévenus des préventions de blanchiment et a levé des saisies sur des maisons achetées en Roumanie. Mais cette décision pourrait être réformée en appel.