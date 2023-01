Jonfosse : toujours pas de bains publics !

Nous l’annoncions mi-novembre en effet, les bains publics qui avaient ouvert en même temps que la toute nouvelle piscine de Jonfosse, en janvier 2020 n’ont finalement ouvert que… 3 mois. Quelques semaines à peine après l’inauguration en effet, la piscine de Jonfosse avait été contrainte de mettre temporairement la clé sous le paillasson, pour cause de confinement lié à la crise sanitaire.

Par la suite, la réouverture et le mode de fonctionnement mis en place dans ce service public était soumis à de nombreux contrôles : prise de température, test PCR, pass covid etc... les petits baigneurs devaient montrer patte blanche. Mais si aujourd’hui (et depuis plusieurs mois déjà), la piscine est rouverte à tous, sans condition, les bains publics n’ont, eux, jamais rouvert. Et force est de constater qu’ils ne le seront pas avant longtemps.

Personnel manquant

On nous le confirme du côté de la Ville de Lège en effet, si les douches publiques sont toujours bien fonctionnelles dans le complexe de Jonfosse, c’est une question de budget et plus précisément de personnel qui mettrait à mal ce service.

”En effet, lors de la période covid, un éducateur a été versé dans le personnel lié à l’activité de la piscine”, nous expliquait-on en novembre dernier à la Ville de Liège… les nouvelles procédures liées au nettoyage des locaux, contrôles, etc., nécessitant plus de personnel. Mais si on évoquait aussi une réouverture probable début 2023, en profitant de la fermeture, il n’en sera donc rien.

Concrètement, le budget annuel (2023) n’est pas encore voté à Liège et il ne devrait l’être que lors des séances du conseil communal de fin mars (27, 28 et 29 mars)… or les finances communales sont soumises à une pression jamais égalée, en raison de la crise énergétique mais aussi de la problématique des pensions. Et dans ce contexte, les bains publics ne seraient tout simplement pas “une priorité”.