Grivegnée : Il égorge sa femme à l’endroit où il égorge les moutons

Abrahim Oufrirh El Khoulati, 45 ans, a écopé de douze mois de prison avec sursis pour avoir commis des coups et des menaces sur ses enfants et son épouse, une dame qu’il a ultérieurement égorgé dans la cave de l’habitation rue de Herve à Grivegnée ! Le 26 décembre 2021, les filles du couple ont découvert le corps sans vie de leur maman. Mais avant ce drame, les enfants et la mère s’étaient déjà rendus au commissariat pour dénoncer un climat de terreur et de menaces. En effet, selon les déclarations des membres de la famille, Abrahim Oufrirh El Khoulati avait précédemment plusieurs fois menacé son épouse âgée de 47 ans, de “l’égorger comme un mouton.”