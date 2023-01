Plus de 1.500 “voix” pour le tram de Liège

Des amateurs ET des professionnels

Les responsables du Tram de Liège pour le Tec l’avaient annoncé : du 26 novembre 2022 au 7 janvier 2023 inclus, ce Sonomaton allait être installé rue Vinâve d’Île à proximité de la Fontaine aux Lions. Ici, on trouvait donc un studio d’enregistrement 100 % Liégeois conçu par Low-tech Liège et qui devait enregistrer les voix de tous les Liégeois qui le désiraient, quel que soit leur âge. Précisément, ce sont des messages d’annonces aux voyageurs, de stations ou encore d’événements à venir qui devaient être captés, pour rediffusion ultérieure dans le futur transport en commun.

”Le succès a été total”, nous a confirmés en ce début d’année Daniel Wathelet, responsable communication du tram pour le Tec Liège-Verviers. “En tout, ils sont en effet 1556 personnes à avoir participé aux enregistrements et certaines voix sont réellement intéressantes”.

Bien qu’une dizaine de comédiens professionnels se soient déjà prêtés au jeu – mi-septembre dans les sous-sols de la Grand Poste à Liège, 11 comédiennes et comédiens ont passé le casting pour les voix du tram – l’objectif était bien de conserver certaines voix de Liégeois afin de les utiliser en les retransmettant dans le tram et aux différentes stations. “Concrètement, les participants avaient cinq annonces à faire et une dernière était libre… il n’y a pas eu de dérapage. Et puisque tout le monde devait laisser son numéro de téléphone, les voix retenues seront contactées”. Afin d’obtenir l’accord pour l’exploitation notamment et pour établir un contrat en bonne et due forme.

Parmi les voix jugées “intéressantes”, Daniel Wathelet évoque celles d’enfants, qui pourront être utilisées dans des circonstances différentes doit-on comprendre, comme celles liées à des événements comme la foire d’octobre.

Il y a quelques jours, ce Sonomaton a donc été démonté mais il n’est pas allé se poser très loin. Il a en effet été transféré au dépôt Tec de Robermont (Liège) ; car ce sont désormais les membres du personnel du service public qui peuvent se prêter au jeu des enregistrements.