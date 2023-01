Liège : trois ans de prison avec sursis partiel pour le viol de sa demi-sœur

Les faits s'étaient déroulés à Liège le 1er novembre 2019. La victime âgée de 20 ans avait été retrouvée au croisement de deux rues dans le quartier d'Outremeuse alors qu'elle était pieds-nus et en état de choc. Elle avait précisé avoir subi des faits de viols et d'atteinte à l'intégrité sexuelle durant toute la nuit de la part de son demi-frère.

Le prévenu l'avait invitée à fêter Halloween avec lui et lui avait fait consommer de l'alcool et de la drogue. Durant la nuit, alors qu'elle s'était endormie, le prévenu s'était glissé dans son lit et lui avait imposé plusieurs scènes de viols auxquelles elle n'avait pu se soustraire.

Le prévenu avait contesté les faits, prétendant avoir vécu un "trou noir". Puis, il avait contesté l'absence de consentement de sa demi-sœur.

Le tribunal l'a condamné à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour 30 mois.