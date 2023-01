Ateliers centraux à Ougrée : vente conditionnelle de la Halle Ouest et la Halle aux Locomotives

Les Ateliers centraux, ce sont 4 hectares de halles industrielles, désaffectées depuis 2007, situées au cœur du quartier de la gare d’Ougrée. Dès la fin des activités, ArcelorMittal cède progressivement différents lots du site aux pouvoirs publics, tout en restant tenu à la dépollution et au désamiantage. Ce qui est désormais chose faite.

Quatre lots

La Ville de Seraing est propriétaire des Halles Est pour la réalisation d’un parking public (600 places voiture et 120 places vélo) connecté à la gare d’Ougrée (halte de la ligne 125 A vers Liège-Guillemins ou Namur), et Centrale, pour la création d’une traversée cyclopiétonne, depuis le haut du quartier, en direction de la Meuse. Les chantiers sont en cours et devraient se terminer pour décembre 2023 (lot 2-en vert sur le plan).

Les autres lots ont été cédés, d’une part au SPW Mobilité Infrastructures, pour la continuité de la mise en œuvre du boulevard urbain (lot 3), d’autre part, à la Spi (2 ha) avec pour mission de les valoriser, en vue de l’implantation de nouvelles activités économiques et urbaines (lots 1 et 4-en rose sur le plan).

La Spi, en charge de la réhabilitation de la friche, met aujourd’hui en vente les deux anciennes halles industrielles : la Halle Ouest de 7921 m2 et la halle aux Locomotives de 11 627 m2, après avoir fait effectuer les travaux de sécurisation partielle des toitures, du gros œuvre, et intérieure pour la première, et la réfection des couvres-murs pour la seconde. L’agence de développement territorial lance un appel à projets pour accueillir des projets amenés à redynamiser le quartier.

Répartition des lots des Ateliers centraux ©D.R.

Une mixité de fonctions encouragée

”Nous avons la volonté d’accueillir des fonctions nouvelles”, qui devront être compatibles avec le tissu résidentiel voisin, a souligné le ministre de l’Economie Willy Borsus, ce mardi. “Il pourrait par exemple être envisagé l’accueil d’activités économiques en lien avec le secteur culturel ou récréatif (plaine de jeux indoor), de la formation, des services, de l’Horeca…”. Une mixité de fonctions est encouragée, “présentant une certaine attractivité pour le public”. Le cahier des charges prévoit également le maintien des bâtiments principaux existants (dalles et façades), “en vue de préserver le caractère historique des lieux”, dans un souci patrimonial et architectural, lit-on. "La qualité du projet est privilégiée au prix", a notifié Françoise Lejeune, la présidente de la Foncière liégeoise.

Situé à l’Est du centre-ville, “c’est un lieu stratégique en bord de Meuse, à proximité du Réseau Express Liégeois (REL) et des grands axes routiers (N90, N90a, N63, N663), desservi par quatre lignes de bus, et qui bénéficiera de l’extension du tram”, a spécifié le porte-parole de la Spi, Pierre Castelain.

Les marques d’intérêt sont attendues pour le 31 mars tandis que les candidatures sont à envoyer pour le 31 mai au plus tard.