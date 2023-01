Un habitant de la rue a entendu une alarme. Il est allé voir à la fenêtre de quoi il s’agissait, c’est là qu’il a constaté que l’alarme venait d’un véhicule appartenant à une habitante de la rue et que la vitre arrière droite avait été brisée.

Voyant un homme habillé de vêtements sombre quitter la rue, le riverain a de suite appelé les services de police qui ont suivi l’individu avec les caméras de surveillance de la ville. Le voleur a finalement été interpellé Impasse Petite-Neuvice.

Au moment de son interpellation, le voleur était en possession de plusieurs objets qui venaient notamment du vol et de deux tiges en métal qui, on l’imagine, ont été utilisées pour forcer le véhicule. Parmi les objets, les policiers ont retrouvé une paire de chaussures, deux ceintures, un sac de vêtements de femme, et une paire de lunettes de soleil.

Le suspect n’a pas souhaité faire de déclarations.

Né en 1984, il n’a pas de titre de séjour en Belgique. Il a été déféré au parquet de Liège ce vendredi et son dossier placé à l’instruction.