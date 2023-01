L’étudiant est mort après avoir trop bu: ses « parrains » lourdement condamnés

Une douzaine de cafés en deux heures

Axel, Spadois âgé de 21 ans, était ce soir-là dans le quartier du Carré à Liège avec ses "parrains" et "marraines" pour une sortie de beuverie. Le tribunal a estimé que faire boire une personne au point que celle-ci en perde la vie est fautif.

Cette nuit-là, le groupe de jeunes a mangé ensemble une raclette avant de se rendre dans le carré à Liège. Il était prévu qu’Axel, un jeune Spadois, soit amené dans toute une série de cafés et y boive à chaque fois la spécialité alcoolisée. Les mélanges d’alcool étaient donc prévus. Axel est arrivé dans le quartier vers minuit trente en compagnie des autres participants.

Comme c’était prévu, les jeunes ont fait la tournée des cafés. Ils ne sont restés sur place que deux heures pendant lesquelles ils ont visité toute une série de cafés. Ils ont à chaque fois fait boire Axel . "On a fait une douzaine de cafés", a indiqué Thomas lors d’une précédente audience devant le tribunal.

Un signal était prévu pour que le jeune homme indique qu’il n’était plus capable de boire. "Nous ne buvions pas et nous étions présents en cas de problème. Lorsque nous sommes arrivés au carrefour et que nous attendions pour traverser, il a fait le signe d’un rappeur puis il a fait un tour sur lui-même comme nous l’avions convenu. Il est tombé à genoux et a commencé à vomir au milieu du passage", ont expliqué les prévenus originaires des provinces de Liège du Luxembourg et du Brabant wallon.

Bière, vodka, absinthe, gin, tequila…

Les jeunes ont porté Axel sur le trottoir. "Il m’a regardé dans les yeux et est tombé inconscient. Je l’ai mis en position latérale de sécurité." Il a également mis ses doigts dans la bouche d’Axel pour "s’assurer que sa langue n’allait pas se retourner."

Les secours n’ont malheureusement rien pu faire pour Axel. Le jeune homme venait de boire de l’alcool d’orange, de la vodka, des bières couplées à de l’alcool à l’anis, mais aussi de l’absinthe flambée et un mélange de cinq alcools contenant du gin, de la vodka et de la tequila.

Le tribunal a rejeté les plaidoiries des avocats de la défense qui estimaient que leurs clients ne pouvaient pas être tenus pour responsables.

Les quatre jeunes qui accompagnaient Axel ce soir-là ont été reconnus coupables d’homicide involontaire et ont été condamnés chacun à 175 heures de travail (ou à défaut à 10 mois de prison). Au civil, le tribunal a alloué une somme de 20 000 € pour chacun des deux parents d’Axel. Ce dommage est estimé comme définitif pour le papa, mais provisionnel pour la maman. Une expertise psychologique devra déterminer le dommage moral de la maman qui subit un deuil pathologique à la suite du trafique décès de son fils unique.