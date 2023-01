Assises Liège - Le ministère public requiert la culpabilité de Pascal Vandyck

Quant à la nouvelle version de Pascal Vandyck, qui accuse depuis lundi son frère décédé en 2021, la substitute a déclaré ne pas y croire. "Ma thèse, c'est qu'il est tout seul. J'en suis parfaitement convaincue. C'est lui qui est l'investigateur de tout", a-t-elle dit avant de s'adresser aux jurés et d'affirmer qu'elle n'avait aucun doute sur le fait que ceux-ci retiendront "le chef d'homicide concernant monsieur Vandyck."

Christine Pevée a terminé sa plaidoirie en soutenant les propos de Me Wilmotte concernant la possibilité pour l'accuser de faire des aveux. "Je rejoins parfaitement les appréciations de Me Wilmotte par rapport à l'attitude de Pascal Vandyck. C'est à lui, c'est son choix, de vouloir faire ou non une dernière déclaration. Il a le droit de mentir et vous aurez le droit de le croire ou non," a-t-elle conclu en s'adressant une nouvelle fois aux jurés.

Pascal Vandyck, 51 ans, est accusé de vol avec violence et du meurtre de Hiên Ngô Tiêng, 88 ans, tuée d'un coup de couteau dans le cou à son domicile à Esneux le 16 juillet 2020. Il est également accusé de fraude informatique, ainsi que de vol d'objets divers.

Vendredi après-midi, l'audience sera consacrée aux plaidoiries de la défense avec Me Nathan Mallants et Me Adrien Croisier.

Le procès devrait se terminer la semaine prochaine.