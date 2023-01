Cour d’assises de Liège : Pascal Vandyck a une personnalité antisociale selon le psychiatre qui l'a examiné

Le psychiatre exclut un placement dans un établissement de défense sociale. "Il n'y a rien qui me permet de penser à l'existence d'un trouble mental où la loi de défense sociale pourrait s'appliquer," détaille le docteur Charles.

Le psychologue Laurent Devoitille a également pu s'entretenir avec l'accusé, quelques mois après le psychiatre. "Il a un niveau d'intelligence supérieure à la moyenne avec un QI de 120 à 129, ce qui représente six à sept pourcents de la population. Il a une personnalité névrotique, c'est-à-dire comme monsieur et madame tout le monde. Il se démarque dans l'échelle de notion psychopathique, qui rejoint la personnalité anti-sociale. Il a aussi une composante paranoïaque, qui signifie que c'est une personne qui pense que tout le monde lui en veut. Il a une personnalité globalement immature et qui n'a pas de mal à envisager l'absence de logique pour comprendre des personnes et prendre des décisions. Il a parfois des réactions émotionnelles plus intenses que la norme. Les besoins et attentes des autres ne sont pas la priorité de ce genre de personnalité," raconte le psychologue, rejoignant le diagnostic donné par le psychiatre.

Quant à la nouvelle version des faits de l'accusé, où Pascal Vandyck désigne son frère comme l'auteur de l'homicide, le psychiatre et le psychologue n'avaient pas été mis au courant de l'existence de Philippe Vandyck. "Il avait expliqué qu'il était fils unique," déclare l'un d'eux.

Pascal Vandyck, 51 ans, est accusé de vol avec violence et du meurtre de Hiên Ngô Tiêng, 88 ans, tuée d'un coup de couteau dans le cou à son domicile à Esneux le 16 juillet 2020. Il est également accusé de fraude informatique ainsi que de vol d'objets divers.

Les dernières auditions auront lieu jeudi matin et les plaidoiries devraient commencer vendredi matin par les parties civiles.