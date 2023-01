Liège : Le donut lui a coûté 6 mois de prison ferme

Le parquet général a requis la confirmation de la peine de 6 mois de prison ferme et l’amende de 270 euros prononcées à charge d’un Liégeois qui a été reconnu coupable d’un vol de… donut ! Dans la nuit du 10 au 11 août 2021 le trentenaire déambulait dans les rues d’Outremeuse à Liège. Peu avant trois heures du matin, l’intéressé, qui avait bien abusé d’alcool, s’est retrouvé non loin du nouveau Proxy Delhaize situé boulevard Saucy. Ivre, il a décidé de fracturer la porte du magasin. Il a alors commencé à porter de grands coups de pied dans la porte vitrée jusqu’à la fracturer. L’intéressé est rentré dans les lieux et en est ressorti avec un donut en guise de butin !