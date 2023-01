Thermographie aérienne à Liège : une aide à la rénovation énergétique

Pour fêter ce cinquième anniversaire, la plateforme Liege-Énergie ASBL organise ces vendredi 13 et samedi 14 janvier prochain, un grand rendez-vous citoyen “pour fêter l’anniversaire de cette technique révolutionnaire”.

Accompagnement complet

”Les aides sont là, mais si vous ne les prenez pas, votre voisin le fera”… Gün Gedik, coordinateur de la plateforme Liège Énergie ne peut pas être plus clair, lorsqu’il évoque le travail qui peut être réalisé par la plateforme ; à savoir un accompagnement complet des candidats rénovateurs, pour lequel l’ASBL est agréée depuis le 1er janvier 2022 et qui, ces derniers mois, a pris une importance cruciale dans le portefeuille du citoyen.

Comme l’indique le coordinateur en effet, “lorsque le travail de thermographie avait été réalisé, environ 1.000 personnes nous avaient contactés par la suite pour obtenir les résultats”… Aujourd’hui, aucune statistique ne permet de connaître le nombre exact de rénovation-isolation ayant suivi la thermographie mais une certitude poursuit Gün Gedik : “la situation a évolué entre 2018 et 2023”. Les aides en la matière seraient plus accessibles doit-on comprendre. Mais encore faut-il connaître les plus adaptées à ses propres besoins… “Et si Liège Énergie ne fournit pas d’aide sociale financièrement parlant, la volonté est vraiment de partir de l’histoire de chaque citoyen, d’un point de vue financier notamment”. Afin d’offrir à chacun une solution adaptée…

Trois modules

”Vendredi et samedi, nous proposerons donc trois modules”, poursuit Gün Gedik, “un premier pour présenter aux citoyens le thermogramme de leur habitation. Le deuxième module concerne les informations sur le prêt à taux réduit et les primes à la rénovation énergétique”. Troisième module enfin, celui relatif aux “trucs et astuces pour faire des économies”… Des conseils particulièrement bienvenus en cette période de crise énergétique.

Les citoyens liégeois sont invités à signaler leur présence via l’adresse suivante : https://liegeenergie.odoo.com/event/anniversaire-de-la-thermographie-aerienne-14/register... avis aux intéressés.