Nouvelle identité et success story pour le bureau d’études greisch

”Imposant et très coloré, notre ancien logo ne répondait plus à nos valeurs et à notre évolution. Il date d’une vingtaine d’années, ce qui représente beaucoup en 'années logo'”, explique Luc Demortier, administrateur au bureau d’études.

La nouvelle image, réalisée en interne, est l’aboutissement d’un long processus. “Il ne s’agissait pas de 'changer pour changer' mais nous voulions traduire notre évolution. Nous avons travaillé sur le projet comme nous le faisons dans nos métiers : dans la recherche du mieux pour viser l’excellence. Le concept a été revu de nombreuses fois avant d’arriver au résultat final”, précise l’administrateur.

Le nouveau logo entend traduire en un seul mot -voire en une lettre unique qu’est le “g”- “l’excellence qui fait la réputation du bureau”. Il fait également référence au fondateur de ce dernier. “Certains reconnaîtront ainsi dans notre nouvelle griffe un extrait du paraphe de René Greisch”, remarque Luc Demortier. “Notre nouvelle identité, qui allie simplicité et pertinence, participera sans aucun doute à notre rayonnement tant au niveau local qu’international, à l’élargissement de nos domaines de compétences ainsi qu’au développement de notre engagement dans les causes de durabilité, circularité et sobriété que nous portons au quotidien”.

Nouveau logo Greisch ©D.R.

Une success story

Fondé en 1959 par l’ingénieur-architecte René Greisch, le bureau d’études liégeois a connu ces dernières années une véritable croissance.

Il occupe actuellement 270 personnes (ingénieurs, dessinateurs modeleurs et fonctions support), dont la plupart dans le parc scientifique du Sart Tilman, et l’ensemble de l’actionnariat est aux mains de 16 % du personnel.

”Notre effectif a augmenté de 100 unités ces 10 dernières années, dont une vingtaine en 2022. Il s’agit principalement de jeunes, mais aussi de personnes d’expérience pour conserver un bon équilibre de compétences. La collégialité et l’esprit d’équipe font en effet partie de nos valeurs et sont très importants pour nous. Notre moyenne d’âge est de 38 ans, ce qui constitue un bon signal pour notre développement dans les années à venir”, souligne Luc Demortier, précisant que des postes sont encore actuellement à pourvoir.

Le bureau réalise toute mission d’études ou de maîtrise d’œuvre pour des infrastructures telles que les voiries, les ouvrages de génie civil ou hydraulique, les ouvrages d’art mais également pour des structures particulières comme les tours, les stades et tout autre ouvrage civil ou industriel. Dans le domaine des bâtiments, “nos ingénieurs et architectes collaborent étroitement pour assurer des missions” pouvant aller de l’élaboration du programme au commissioning en passant par l’architecture, le concept énergétique, les études de stabilité ou l’ingénierie des techniques spéciales.

”Nos domaines d’expertise en interne sont nombreux. Citons ainsi le bois, l’eau, le feu mais également le design paramétrique, le développement de logiciels informatiques spécifiques à nos métiers, le développement durable ou encore, par exemple, la modélisation dynamique des structures. Nous avons aussi noué des partenariats en externe, notamment avec des universités, pour nous permettre de toujours pousser la recherche au maximum afin de trouver la solution la plus adaptée”, note l’administrateur.

Liégeois et international

Si la griffe du bureau est présente sur de nombreux projets liégeois (gare des Guillemins, La Belle Liégeoise, musée Boverie, Liège Expo, Cité administrative, Legiapark, MontLegia, réaménagement des quais de Meuse en corridors doux, Tour des finances, Gastronomia, etc), wallons (palais de Justice de Namur, Palais des Expositions de Charleroi, pont des Trous à Tournai, Abbaye d’Orval, projet des 4 écluses en Hainaut, la Vesdrienne, etc) et bruxellois (Zin in Noord, Iris Tower, piscine d’Ixelles, passerelle Suzan Daniel, Eurocontrol, métro Constitution, etc), elle est également visible à l’international.

”Nous menons actuellement de nombreuses missions à Paris – ascenseur de la Tour Eiffel, tours Duo, tour Hekla, pont de la Salpetrière, passerelle des futurs JO, etc­ – et ailleurs dans le monde. Nous travaillons notamment sur ce qui pourrait être la plus haute tour d’Afrique à Abidjan, sur le projet du nouveau pont Peyramale à Lourdes, sur la gare de Riga, etc. Le bureau permet véritablement de faire rayonner Liège et son savoir-faire à l’étranger”, conclut l’administrateur.