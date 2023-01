Inondations – Chênée : l’îlot commercial sera bien démoli !

Plus d’un an et demi déjà que les terribles inondations ont meurtri les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève et, çà et là, de nombreuses traces du passage des eaux restent apparentes. Parmi celles-ci, à Liège, l’îlot commercial dénommé Aldi-Trafic, est resté depuis juillet 2021 à l’abandon. Et pour cause : la zone est située en surplomb de la Vesdre, au confluent formé avec l’Ourthe. La question se posait dès lors : que faire de cet espace jugé dangereux ? Fin décembre, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a confirmé ce que d’aucuns pressentaient : l’îlot commercial sera bien démoli !