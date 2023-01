Bilan positif pour le Marché de Noël de Liège malgré le chantier du tram

”C’est une édition qui s’est déroulée bizarrement à ce qu’on connaît d’habitude car le village a démarré très fort sur les chapeaux de roues et puis a repris sa vitesse de croisière habituelle, explique-t-il sur fond de bruit de dévisseuses. Mais lorsqu’on interroge les différents tenanciers de chalet, ils sont vraiment ravis de cette édition, qui est au moins aussi bonne de la vraie référence avant le covid qui est 2019”. “Je ne suis pas dans le secret des chiffres d’affaires des différents exposants mais on serait à une dizaine de pourcents de plus des autres années”.

Fin du marché de Noël 2022 à Liège. La place du Marché. ©Aude Quinet

Le chantier du tram refroidit les touristes

Si le Village a démarré sur les chapeaux de roues, “c’est que les gens ont vraiment eu besoin de s’amuser, on sentait une nécessité de faire la fête, et Liège est connu pour son aspect festif. Et tout cela a surtout profité aux chalets de bouche”, précise le coorganisateur qui souligne la bonne collaboration avec la Ville de Liège “pour nous permettre de tenir le Marché de Noël dans de bonnes conditions”.

Il y a un grand travail à refaire du côté des autocaristes

Côté fréquentation, “on n’est pas encore revenu à la fréquentation habituelle qui est de 2 millions. Je pense que les gens de la périphérie et de la grande banlieue hésitent encore à venir à Liège à cause du chantier du tram, même si des parkings étaient à leur disposition. Et puis il y a un grand travail à refaire du côté des autocaristes de façon à pouvoir faire revenir la clientèle de l’étranger qui a déjà commencé à revenir, mais on n’a pas atteint les chiffres de 2019. Car surtout pour l’artisanat et les cadeaux, c’est important d’avoir un tourisme qui vient d’un peu partout puisque Liège est parfaitement bien placée dans les tournées de marchés de Noël, entre les marchés germaniques et l’Alsace”.

Une édition qui redonne donc le sourire aux différents tenanciers après une édition 2021 encore compliquée. “Cela a permis à ceux qui avaient dû arrêter durant la période covid de reprendre le fil de leurs activités, c’était indispensable, mais cela n’a pas été une année extraordinaire”, se souvient-il.

Notons que la Patinoire de Noël (place Cathédrale) reste en place jusqu’à ce dimanche 8 janvier pour ceux qui voudraient encore boire un dernier vin chaud ou glisser sur la glace.