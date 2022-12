Liège : Ivres, ils agressent des personnes

À un moment donné, sans aucune raison, Jordan a porté des coups à un gardien de la paix qui a eu le malheur de croiser leur route. Le frère de l’agresseur lui a alors prêté main-forte ! La victime a reçu de nombreux coups. Au point qu’elle s’est réfugiée dans le hall d’entrée d’un immeuble pour se sauver. Une dame âgée de 71 ans lui a ouvert sa porte. Les deux frères ont alors commencé à tambouriner ! L’habitante a ouvert sa porte, interpellée par le raffut. Elle a été naïvement confiante, pensant qu’une dame de son âge ne risquait rien. Cet élément n’a pas arrêté les deux violents. La septuagénaire a été poussée au sol par l’un des deux frères. Ceux-ci voulaient encore en découdre avec le gardien de la paix qui avait trouvé refuge à l’endroit. La dame a chuté lourdement. Sa tête a heurté le sol. La dame a été traumatisée par cette agression. Elle était en pleurs.

Le fameux “trou noir”

Comme si cela ne suffisait pas, Olivier et Jordan ont repris leur route. Là, sans raison, ils ont agressé un piéton ! Cet homme a heureusement été aidé par des automobilistes qui ont été à leur tour bousculés par les agresseurs. Ces derniers ont fini par être arrêtés. Entendus par la police, ils ont expliqué s’être rendus plus tôt dans la journée dans un café avec des membres de leur famille avant de quitter les lieux en marchant. Jordan a nié toute implication dans les faits. Il a déclaré qu’il n’avait pas de souvenir, parce qu’il était sous l’influence de l’alcool. Olivier avait un “trou noir.” Mais à l’audience, après la lecture du dossier, il a bien dû admettre qu’il avait commis ces faits. Le gardien de la paix a subi une incapacité de travail de 15 jours et la septuagénaire a subi une incapacité de trois jours. Le tribunal a notamment tenu compte de la vulnérabilité d’une des victimes, mais aussi d’un antécédent de violence d’Olivier et les deux antécédents de violence de Jordan.