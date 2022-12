Le CHU de Liège et l'Hôpital de la Citadelle s'unissent

Le rapprochement entre les deux entités respectera les prescrits de l'arrêté royal du 30 janvier 1989. Ce dernier impose une collaboration durable, juridiquement formalisée, créée en vue d'une répartition des tâches et d'une complémentarité en matière d'offre et de services, de disciplines ou d'équipements. "Les médecins sont les premiers acteurs du plan médical futur, qui devra proposer une offre de soins répondant aux attentes de la population, étant entendu qu'on ne fera plus de tout, partout" complète l'administrateur délégué du CHU de Liège, Marc De Paoli. Dans le communiqué de presse commun des deux organismes, il estime que l'opération sera bénéfique: "Qui dit plus grande entité dit, inévitablement, un plus grand nombre de cas pathologiques à traiter, y compris les plus rares. Nous pourrons ainsi renforcer notre expertise et développer significativement le pôle de recherche, en totale synergie avec l'Université de Liège et plus particulièrement la Faculté de médecine qui est également un organe de recherche efficace, source d'avancées médicales".