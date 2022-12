Trop chères les Ardentes ? “La question du maintien du subside se posera”

Un subside qui pourrait finalement être remis officiellement en question, à en croire les dires de Willy Demeyer ce lundi soir au conseil communal. En effet si depuis toujours, le bourgmestre de Liège défend cette intervention publique pour la vitrine culturelle que représente l’événement, c’est une question du conseiller PTB Mehdi Salhi qui a permis au débat d’aller un peu plus loin.

Ce que reproche le conseiller, c’est le prix désormais particulièrement élevé du festival : “247 euros le pass 4 jours (60 en plus), 287 le pass avec camping (70 en plus) et 95 euros la journée (15 en plus)… ce sont les prix que le festival Les Ardentes annonce sur son site internet quand on cherche des places pour l’édition 2023”, a en effet indiqué l’élu PTB. “La justification de cette augmentation est que le festival est devenu un festival à dimension internationale”… Comme l’indique encore le conseiller PTB, en pleine crise énergétique et alors que l’austérité semble être de mise pour une grande majorité des Belges, cette hausse dérange. “En effet, dans une période difficile où les jeunes galèrent et n’arrivent pas à s’en sortir financièrement, comment pouvons-nous accepter que ce festival important pour les Liégeois soit à ce point hors de prix ?”.

Non sans rappeler que la S.A. est désormais détenue “à 49 % par le groupe privé Fimalac, société holding française fondée et dirigée par le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière”, Mehdi Salhi demande donc au bourgmestre la position de la Ville sur une éventuelle intervention auprès des organisateurs “afin de maintenir des prix qui permettent aux jeunes de s’y rendre… car ici, pour que les jeunes des quartiers puissent y assister, ils vont devoir y travailler”.

Réunion avec les organisateurs

Willy Demeyer l’a reconnu ce lundi soir : “ces tarifs nous ont aussi interpellés et il est important que ce festival reste accessible au plus grand nombre”. Difficile néanmoins d’imposer aux organisateurs une réduction des prix de moitié concède déjà le bourgmestre qui assure toutefois aussi vouloir “aborder avec les organisateurs cette question, lors de la réunion de préparation que nous aurons en 2023”. Promesse est faite.

Et d’avancer in fine cette possibilité face aux tarifs en hausse : “La question qui se posera est de savoir si nous maintenons le subside”. À suivre…