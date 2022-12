Stop Alibaba&co interpelle le conseil communal

Fausses retombées ?

En matière d’emploi, Léo Theunissen membre de Stop Alibaba estime en effet que “ces retombées sur l’emploi sont en fait très incertaines”… avec des conditions de travail particulièrement difficiles. Le collectif argumente en évoquant du travail de nuit, des cadences infernales, des contrats précaires. Sans oublier des emplois en partie automatisés.

L’autre argument déjà brandi par les opposants à l’extension de Liege Airport, c’est le climat bien sûr. On le sait en effet, l’arrivée du géant de l’e-commerce Alibaba représente une hausse de l’activité à l’aéroport et, dès lors, des nuisances indéniables autour de celui-ci. Raison pour laquelle le permis impose aussi des restrictions… Pas assez dit Stop Alibaba.

Urgence climatique

”On parle ici d’environ 200 avions de jour comme de nuit et 1.500 camions supplémentaires sur le réseau routier wallon, dont le fameux échangeur de Loncin qui, à peine élargi, montre déjà des signes de saturation aux heures de pointe. La production de CO2 liée à l’augmentation du trafic aérien et routier anéantira tous les efforts accomplis par les Wallons pour diminuer l’émission de gaz à effets de serre. Cela est contraire à l’accord de Paris de 2015 sur le climat et ruine tous les efforts pour limiter l’augmentation de la température moyenne à 1,5°”.

Stop Alibaba & co. ©MICHEL TONNEAU

Et d’évoquer dès lors l’Urgence climatique et sociale. “Nous ne pouvons plus accepter des investissements publics toxiques pour le climat […] l’implantation d’Alibaba et tout autre projet d’extension de l’aéroport ne constituent pas un plan d’avenir crédible pour notre région”.

Avec cette intervention et le dépôt de cette pétition, Stop Alibaba&co réclame “un débat démocratique et un moratoire sur l’extension de Liege Airport”.