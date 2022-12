Insolite : un ban liégeois lancé par (et pour) Quentin le Bussy... qui quitte le conseil communal ! (vidéo)

C’est lors de la séance de ce 19 décembre que l’élu Vert Ardent, en fonction depuis une dizaine d’années déjà, a donc annoncé la nouvelle : il a décidé de faire un pas de côté et de quitter (dès février) son siège de conseiller communal. En cause : de multiples raisons donc et globalement le sentiment d’avoir “fait le tour de la question”.

Le faire plutôt que le dire

”Ma décision de quitter le conseil – pas la politique je précise – c’est le fait de plusieurs éléments”, explique l’élu, “et principalement le sentiment d’avoir vu tout ce que je devais voir. En effet, je suis quelqu’un pour qui la curiosité est un moteur mais depuis quelques années déjà, au sein du groupe, je suis plutôt celui qui coach et j’ai clairement le sentiment que l’équipe n’a plus besoin de moi”.

Mari, père de trois enfants, directeur d’un magasin de bricolage, chef d’unité d’un mouvement scout,… et on en passe, Quentin le Bussy avoue aussi avoir une vie chargée. Trop ? Le conseiller est un hyperactif, “et j’ai la chance de ne pas devoir dormir beaucoup”. Mais il concède aussi que certains choix s’imposaient. ” Il y a eu un élément déclencheur, avec le décès soudain de ma maman en 2020 ; elle n’avait que 68 ans, c’est allé très vite. Cela fait réfléchir et oui, je pense que je ne sais pas être à la fois un bon père, un bon mari, un bon patron, un bon fils pour mon père, un bon conseiller… J’ai besoin d’enlever quelque chose que je “dois” faire et de le remplacer par quelque chose que je “veux” faire”.

Un mandat de trop donc, particulièrement énergivore faut-il le rappeler. “Si on veut bien faire son travail, conseiller, c’est plus qu’un lundi sur deux, c’est très énergivore et il faut avouer qu’être dans l’opposition est frustrant. Avoir 25 idées pour n’en concrétiser, peut-être, qu’une… Et je le répète je suis plutôt dans l’action or le conseil communal, c’est le “dire” plus que le “faire”. Sans parler du fait qu’en tant qu’élu, il y a cette étiquette politique, avec certaines personnes qui réduisent toutes nos actions à cela”.

Avenir serein

Une envie de changement donc qui a amené à cette décision qui ne fut pas facile à prendre. Car Quentin le Bussy, c’est aussi le deuxième score du parti en 2018 (plus de 2.000 voix de préférence)… La sérénité réside cependant dans le nom de sa remplaçante : “Virginie Godet est quelqu’un qui a déjà assuré trois intérims pour nous et qui connaît bien la chanson. Elle va commencer à fond et personnellement, c’est une personne que j’apprécie énormément. Pour la petite histoire, elle vient de Grivegnée, mon quartier d’enfance, elle n’a pas de voiture et fait tout en transport en commun. Elle a une expérience de terrain que peu de gens ont”.

Comme il le précise enfin, Quentin le Bussy ne tire pas un trait sur la politique puisqu’il souhaite rester actif au sein du parti. Pour 2024 ? “On verra à ce moment-là, en fonction des besoins”. Qui sait ?

Chant en plein conseil

Fidèle à sa réputation et grand défenseur du folklore liégeois, le conseiller Vert Ardent, historien de formation, a lancé ce lundi soir en pleine séance du conseil, un ban liégeois. Chant entonné par l'intégralité des élus.

Allons Lîdje !