Liège : Une greffière totalement blanchie des soupçons qui pesaient sur elle

Selon le parquet, en 2021, elle avait informé une personne qui employait son mari, qui était lui-même sous le coup d’une enquête judiciaire. Des faits qui n’ont pas été retenus par le tribunal. Le parquet reprochait également à cette dame d’avoir envoyé une liste des personnes mises sous mandat d’arrêt. Deux juges d’instruction ont témoigné en estimant qu’elle avait plusieurs fois évoqué des dossiers à l’instruction qui auraient dû rester secrets. Lors de sa comparution devant le tribunal la greffière a totalement démenti les faits mis à sa charge.

Si elle a admis avoir envoyé à son mari une liste de personnes interpellées, elle a totalement démenti avoir eu une intention délictueuse et que ces faits soient en lien avec la connaissance de son mari. “Je l’ai fait alors que nous étions en dispute”, a-t-elle indiqué lors de la première audience. “Mon mari ne cessait de me téléphoner. J’étais sous pression. Toute ma famille venait d’être inondée. Ma grand-mère était hospitalisée. Mon mari était stressé aussi. Nous étions dans un contexte Covid.” Elle a ensuite expliqué comment elle en était arrivée à lui envoyer cette liste. “Sur un coup de nerf, je lui ai montré que j’avais du boulot. C’était une maladresse. Il ne connaissait aucun nom sur la liste et moi non plus.”

Des conséquences très lourdes

Lors d’une écoute téléphonique, un homme qui est en lien professionnel avec son mari a déclaré à un autre qu’il était sous écoute téléphonique et qu’il tenait cette information d’une greffière. Le tribunal a estimé que tous les faits mis à charge de la greffière n’étaient pas établis et qu’il n’était pas démontré qu’elle avait violé son secret professionnel ou divulgué des informations sciemment pour nuire au secret de l’instruction. La greffière qui avait subi une perquisition et une longue enquête soutenue a donc été totalement blanchie par la justice. Le tribunal a estimé que le fait que la greffière puisse être celle qui était soupçonnée n’était apparu que sur les “déclarations ou les suppositions” de la juge d’instruction lesquelles sont contredites par la greffière. Le juge a estimé que le souci de la greffière lorsqu’elle a évoqué une affaire à l’instruction, était bien de savoir qui allait assumer les tâches à réaliser suite à la délivrance de mandats d’arrêt. Elle ne partait donc pas à la pêche aux informations concernant le dossier en question selon le juge.

Fautive, mais pas une infraction

En ce qui concerne l’envoi de la liste des personnes déférées, le tribunal a estimé que la simple faute est insuffisante. “Si la transmission d’une liste de détenus déférés au parquet est fautive, ce fait ne constitue pas l’infraction visée en l’absence de faute intentionnelle.”