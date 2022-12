En effet, lors du conseil des Ministres de ce vendredi, et dans le cadre des grands travaux d’infrastructures prévus en Wallonie, le Gouvernement a confirmé le lancement des travaux relatifs à l’extension du tram de Liège vers Herstal et Seraing.

Dans la foulée, il a débloqué la coquette somme de 105 millions issus du Plan National pour la Reprise et la Résilience, sous forme de subventions à l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW).

5,5 kilomètres

Pour rappel, la Stratégie Régionale de Mobilité prévoit de renforcer l’offre de transports en commun et leur attractivité afin de quasiment doubler leur usage et de diminuer la part des voitures individuelles d’un tiers d’ici 2030.

“L’amélioration de l’offre en transports en commun est essentielle si l’on veut inciter les Wallons à moins utiliser leur voiture individuelle. Nous investissons massivement et travaillons d’arrache-pied sur l’offre existante, mais aussi à de nouvelles offres. Les travaux subis sur le terrain demandent patience et persévérance, mais d’ici quelques années, les habitants de Liège et environs ne pourront plus se rappeler le temps où ils ne se déplaçaient qu’en voiture”, déclare Philippe Henry.

Concrètement, il s’agit d’étendre le tram de Liège jusqu’à Seraing et Herstal sur une longueur totale de 5,5 km. La fréquence visée est d’un tram toutes les 9 minutes sur ces lignes.

Le permis a été déposé. Après l’attribution des marchés, les travaux devraient démarrer au troisième trimestre 2023 pour l’extension vers Herstal et au deuxième trimestre 2024 pour celle vers Seraing. La fin des travaux est prévue pour la mi-2026.

Espérons du coup que ce timing et que la région liégeoise ne se retrouve pas, à l’image de la ville de Liège, dans une situation intenable avec des quartiers éventrés et plusieurs années de retard.

Hasard du calendrier, cette annonce intervient au moment où nos collègues de l’Écho, expliquaient que six banques, dont la Banque européenne d’investissement, ont suspendu le financement de la construction de la ligne de tram au cours de l’année 2021.

Cela pénalise surtout l’entrepreneur français Colas, qui accumule les pertes dues au long retard pris par le projet.

La nouvelle ligne de tram devait entrer en service en 2022. Mais le chantier a été confronté à la pandémie, aux inondations et surtout à la présence inattendue de câbles et de tuyaux dans le sous-sol du trajet. Les retards qui en ont suivi ont fait grimper le coût du projet, dont l’achèvement est désormais prévu en avril 2024.

Pour le contrat liégeois, TramArdent a souscrit des emprunts à hauteur de 429 millions auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque Belfius, l’assureur AG Insurance, l’investisseur français Natixis, l’assureur allemand Talanx et la banque espagnole BBVA.

Depuis que ces six prêteurs ont fermé le robinet du financement, l’entreprise de construction Colas doit supporter “l’ensemble des coûts de réalisation du projet en ce compris le coût du financement et les frais de fonctionnement de la société” TramArdent. Pour Colas, cela signifie des pertes énormes.