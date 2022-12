Drôle de scène, lundi soir, à Liège. En effet, des activistes du collectif “Pasta la Pub” ont cuisiné un repas en détournant l’électricité destinée à l’éclairage d’un panneau publicitaire. Cette action vise à dénoncer le gaspillage énergétique lumineux des publicités et à réclamer l’interdiction d’éclairer (ou rétro-éclairer) tout dispositif publicitaire visible depuis l’espace public.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut y voir des activistes créant une cuisine éphémère à côté d’un panneau publicitaire. Une taque de cuisson est branchée au raccordement électrique de la publicité. L’électricité ainsi détournée permet de faire bouillir une casserole d’eau pour cuire des pâtes. Une table est dressée juste à côté. Dessus, on y voit en clin d’œil le communiqué de presse de la Ville de Liège annonçant qu’elle rejoint l’initiative européenne du “Sprint des Villes pour les Économies d’Énergie”. La vidéo se termine sur deux personnes partageant le repas de manière conviviale.

"Liège sans pub" a mené une action ce lundi soir. ©DR

"Cette action intervient dans un contexte énergétique difficile qui nous amène à réfléchir davantage aux manières d’économiser l’énergie de manière structurelle”, explique-t-on chez Liège sans Pub. “Que ce soit pour des raisons financières, climatiques, environnementales, géostratégiques ou simplement de disponibilité de la ressource, le sujet des usages de l’énergie est une question qui va devenir de plus en plus centrale dans nos sociétés. On le voit par exemple en France où le gouvernement met en place des scénarios de délestage du courant qui ne manqueront pas de susciter le débat.”

Or, toujours selon le collectif, l’énergie gaspillée pour l’éclairage de la publicité est loin d’être anecdotique. “Un simple panneau de 2m² consomme entre 262 et 485 kWh/an (avec des lampes led à basse consommation et en éteignant le dispositif entre 1h et 5h du matin). Pour un écran numérique tel que l’on en voit de plus en plus, on est 16 425 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 4 ménages ! Faudra-t-il que l’on en arrive à des délestages avant que l’on se demande s’il ne faudrait pas interdire certains usages de l’électricité pour préserver ceux plus vitaux à la collectivité ?”

Liège sans Pub a donc envoyé un courrier au Bourgmestre de Liège pour l’inviter à proposer un règlement communal établissant le principe de “publicité zéro énergie”. Le principe est d’interdire l’utilisation d’électricité pour tout dispositif publicitaire commercial visible depuis l’espace public, que ce soit le long des routes ou dans les vitrines des commerces. “En effet, il devient de moins en moins défendable d’accepter le gaspillage de nos précieuses ressources énergétiques pour illuminer les injonctions à la (sur-) consommation.”