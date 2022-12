La liaison E25-E40 à nouveau fermée à Liège pendant six nuits au début du mois de décembre

La première concernera la portion entre l’échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l’échangeur n°38 " Angleur/Grosses Battes. Les travaux se dérouleront du samedi 3 au dimanche 4 décembre de 21h00 à 10h00, avec une fermeture progressive dès 19h30.

La deuxième nuit, du dimanche 4 au lundi 5 décembre, la fermeture à la circulation s’opérera progressivement dès 20h30, pour être définitive à 22h00. Les travaux dureront jusqu’à 6h00 du matin, avec une réouverture à la circulation qui se fera petit à petit dès 5h00.

Les quatre nuits qui suivent seront axées sur la zone entre l’échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l’échangeur n°39 "Chênée". Là aussi, il y aura une fermeture progressive des accès dès 20h30, pour couper définitivement la circulation à 22h00. Celle-ci pourra reprendre progressivement à partir de 5h00.

La Sofico précise que, pendant ces travaux, les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Dans le cadre d’autres travaux d’entretien, ces signalisations spécifiques pourraient être étendues entre les sorties "Embourg" et "Chênée" et entre les sorties "Bonne Fortune" et "Avroy/Laveu", toujours dans les deux sens de circulation.

En outre, les nuits du 5 au 7 décembre, les usagers circulant sur la E42/A15 depuis Namur ne pourront pas gagner directement la E25-E40/A602 en direction du Luxembourg.

Il en sera de même les nuits du 5 au 9 décembre, pour ceux qui empruntent la E40/A3 depuis Aix- la-Chapelle.

Les usagers seront invités à emprunter une déviation via l’autoroute E40/A3 et l’échangeur n°31 "Awans".