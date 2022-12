Selon un témoin, qui a appelé les secours, l’homme était conscient quand il a été trouvé couché sur le sol sur le boulevard. Ce dernier a expliqué avoir été victime d’une violente agression de la part d’un autre homme avec qui il avait sympathisé quelques heures plus tôt dans le carré.

D’après sa version des faits, la victime, qui prétend être handicapée, malvoyante et souffrant d’une tumeur, buvait des verres avec des amis, quand cet autre homme lui a proposé de venir dans son appartement. C’est là qu’elle aurait été agressée avant de se faire dépouiller de son GSM et de son portefeuille. Des traces de sang ont d’ailleurs été retrouvées dans l’immeuble. Le suspect, né en 2000, raconte que la victime a eu des gestes déplacés à son égard, le prenant pour un homosexuel et reconnaît l’avoir frappée à de multiples reprises avant qu’elle ne prenne la fuite. Il nie par contre les faits de vol.

Le dossier devrait être mis l’instruction. Le suspect faisait par ailleurs l’objet de mesures probatoires.