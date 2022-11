Les voies d’accès aux hôpitaux, les itinéraires des transports en commun, les grands axes de circulation et les voiries desservant les pôles économiques constituent les circuits prioritaires. "Ils s’étendent sur une distance de 250 kilomètres divisés en 7 circuits de 35 kilomètres chacun, couvrant tous les quartiers de la Ville", précisent les autorités.

Une attention spécifique sera par ailleurs accordée aux axes dévolus à la mobilité active et notamment aux cheminements cyclo-piétons.

L’accès aux bâtiments publics où sont localisées des mini-crèches, des crèches, des écoles, des mairies de quartier, et l’accès aux locaux qui accueillent des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées seront également garantis. Les ouvriers communaux réaliseront dans cette optique des parcours déneigés. Les écoles communales et les CPAS sont en outre approvisionnés en sel.

En ce qui concerne le matériel, pas moins de 25 véhicules spécifiques qui sont liés à la lutte contre les intempéries hivernales vont être mis en activité. Le parc de véhicules spécifiques de la Ville de Liège est constitué de neuf camions avec grandes épandeuses de 5m3 et de dix épandeuses de 1m3, montées sur camionnettes. Deux véhicules 4X4 munis d’une lame et une épandeuse de 1m3 sont également opérationnels: ils sont spécifiquement destinés au déneigement des voiries très étroites et des piétonniers. L’entretien des cheminements pour les piétons et les cyclistes ainsi que les RAVeL est facilité par l’usage de deux brosses à neige montées sur des balayeuses.

La Ville de Liège a aussi acheté, cette année, une nouvelle épandeuse mixte de 4m3 pour le circuit prioritaire et trois nouvelles épandeuses électriques de 0,8m3.

Elle dispose enfin d’une lame chasse-neige pour camion, de deux lames à monter, le cas échéant, sur tracteur de type "tracto-pelle", mobilisable pour le traitement des rues très pentues en cas de fortes averses neigeuses, et d’un tracteur avec lame et épandeuse de 1m3, pour faire face aux conditions d’intervention les plus difficiles.

Le stock de sel est conséquent: 4.000 tonnes de sel sont mobilisables au besoin. Outre le sel, la Ville utilise également, depuis l’hiver dernier, la saumure pour le déneigement: il s’agit d’une solution liquide obtenue par le mélange de sel solide et d’eau, qui est beaucoup moins agressive pour l’environnement.

Au total, Liège compte 660 kilomètres de voiries, dont 550 sont communales et 110 régionales.