Elle a mis le feu à des journaux sur le quai de la gare

Une Liégeoise de 44 ans et son ami carolo de 28 ans avaient (dignement) fêté l’anniversaire de la petite fille de la première, à Huy, le 2 avril dernier. Alors qu’ils attendaient le train pour repartir, sans l’enfant restée chez la marraine de son papa pour la nuit, la quadragénaire a eu la "brillante" idée de mettre le feu à un journal Métro qui traînait sur le quai, puis de l’alimenter avec d’autres pris directement dans le distributeur, pour se réchauffer un peu. "Une stupidité incroyable", admet-elle devant le tribunal. "C’était sur du béton et il n’y avait personne autour. Donc, aucun stress. Et ce n’était évidemment pas dans le but de brûler" la gare.