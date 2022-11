Liège : Une action pour lutter contre la violence faite aux femmes

"20 victimes, c’est 20 victimes de trop”, insiste Laura Goffart, conseillère communale Vert Ardent à Liège. "La région liégeoise n’a pas été épargnée puisqu’au moins deux féminicides y ont eu lieu. Ces chiffres ne sont en outre que la partie émergée de l’iceberg, puisqu’ils ne reflètent pas les innombrables victimes de violences faites aux femmes et intrafamiliales. Notons aussi que d’autres formes de violences peuvent précéder les coups : menaces, contrôles des fréquentations, isolement, contrôle des revenus…”.

Une priorité absolue

Par cette action, les participantes entendaient non seulement rendre hommage à ces victimes et attirer l’attention du grand public sur les violences intrafamiliales et celles faites aux femmes, mais aussi inviter les pouvoirs publics à en faire davantage encore dans la lutte contre ces violences. “Cette lutte doit être une priorité absolue. Elle doit se mener à tous les niveaux de pouvoir, en partenariat avec le milieu associatif. L’action en réseau face aux violences est nécessaire. Nous avons besoin d’en parler, de rappeler que tous les regards sont braqués vers ceux qui les commettent et que nos mains sont tendues vers les victimes. Il faut le rappeler encore et encore : “On ne tue pas par amour”. Cela se joue aussi dans l’espace public, d’où l’organisation de cette action”, complète Laura Goffart.

”Comme chaque année, Vert Ardent portera ce sujet au conseil communal. Vert Ardent demandera notamment de créer un lieu d’hommage et de fournir plus de précisions sur l’action de la Ville de Liège en la matière dans le but de demander d’y consacrer encore davantage de moyens et d’énergie”.

Le prochain conseil communal a lieu ce lundi.