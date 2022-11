La Croix-Rouge de Liège organise au centre-ville un accueil de jour inconditionnel ouvert les lundis, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h, boulevard de la Sauvenière. Le mardi, l’accueil est exclusivement réservé aux femmes (40 femmes à chaque ouverture). Des repas et/ou du potage sont proposés. La capacité d’accueil est de 40 personnes. L’organisation en “shift” d’une heure permet d’accueillir 120 personnes/jour et de permettre à chacun de se poser, se réchauffer et manger. Le nombre de personnes n’ayant jamais fréquenté l’accueil est en nette augmentation depuis quelques mois. La majorité de ces nouvelles personnes ont un logement mais ne parviennent pas à faire face à l’augmentation actuelle du coût de la vie.

La Croix-Rouge de Verviers organise un accueil en ses locaux toute l’année et offre des petits-déjeuners et des repas (soupe, sandwiches) le midi. Les personnes démunies peuvent y recevoir si nécessaire des vêtements chauds, des produits d’hygiène, des couvertures/sacs de couchage. La fréquentation hivernale varie entre 45 et 50 personnes par jour avec des pointes pouvant aller jusqu’à 80 personnes ! Un repas chaud, cuisiné et servi par l’école d’hôtellerie Notre-Dame à Heusy, sera offert aux bénéficiaires le mardi 6 décembre. On y attend plus de 100 personnes… Le 13 décembre, le Père Noël y sera accueilli dès 10h00 et offrira des cadeaux. Enfin, l’aide aux sinistrés des inondations se prolonge via l’antenne de la Croix-Rouge de Verviers à Ensival, du mardi au samedi de 12h00 à 18h00. Une trentaine de personnes y sont reçues à chaque ouverture. Du potage est proposé le midi.