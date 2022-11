Ils veulent une place Cockerill totalement piétonne

Un réaménagement complet des quais de Liège, entre le rond-point de la Batte et celui des Prémontrés mais également de la place Cockerill et de la place du XX Août… c’est ce qui est prévu dans les cartons de la Ville de Liège. Cette opération de rénovation urbaine viendra en quelque sorte finaliser le réaménagement complet du centre de Liège, après les quais de Meuse et les aménagements liés au tram.