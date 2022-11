Il a drogué son ex « pour sortir seul » ainsi que trois autres femmes

En 2013, l’homme était en couple avec une jeune femme. Cette dernière a commencé à avoir des soupçons concernant le comportement de son compagnon, qui voulait régulièrement sortir seul le soir. La jeune femme a commencé à avoir des fatigues inexpliquées. Elle se sentait vidée et alors qu’au départ, elle connaissait des problèmes d’insomnies. Elle avait arrêté les somnifères car elle voulait tomber enceinte. Mais depuis qu’elle avait eu une discussion avec son compagnon concernant ses sorties, elle n’en finissait plus de dormir. Elle était de plus en plus épuisée.

C’est alors que la maman de la jeune fille a débarqué pour annoncer à sa fille qu’un ami de son compagnon lui avait déclaré qu’il la droguait pour sortir seul le soir ! La jeune femme a alors pris en main la dernière bouteille que son chéri lui avait si "gentiment" préparée et l’a forcé à en boire le contenu… Et l’intéressé s’est alors endormi pendant plus de 11 heures d’affilée !

Des traces d’ecstasy décelées chez trois de ses victimes

Suite à ces faits, la jeune femme a évidemment rompu tout contact avec l’homme. Une enquête a débuté mais n’a pas abouti. Et son ex n’a plus fait parler de lui jusqu’en 2018. Alors qu’il allait se marier, plusieurs jeunes femmes ont expliqué qu’elles pensaient avoir été droguées par l’intéressé dans le but de les violer. Quatre jeunes dames ont ainsi expliqué avoir eu une sorte de malaise après avoir bu un verre servi par l’intéressé. Le 18 janvier 2018, il a revu une jeune fille contactée via les réseaux sociaux: celle-ci a bu un verre avec lui et s’est directement sentie mal, au point de faire un malaise. Elle a vomi, avait les pupilles dilatées et les mâchoires serrées. Elle s’est rendue chez une amie. Cette dernière l’a conduite à l’hôpital. Lors d’une analyse, il est apparu que la jeune femme avait ingurgité de l’ecstasy. Questionné, le prévenu a prétendu que la bouteille dans laquelle se trouvait la drogue lui avait été fournie par un ami. Il a fait semblant d’envoyer des SMS à cet ami. Il s’est dit "sincèrement désolé" envers la jeune femme.

Dans la nuit du 9 au 10 février 2018, c’est à Soumagne qu’une jeune femme aurait été droguée avant d’être violée. Après les faits, le prévenu s’est rendu au centre CPVS, le Centre pour les violences sexuelles, pour déclarer qu’il avait été drogué !

Le 22 avril suivant, c’est une jeune femme qui pensait être invitée à une fête de groupe qui s’est vue servir un verre qui l’a propulsé dans un état second. Elle a eu un trou noir. Mais le trentenaire estime qu’ils ont pris une pilule d’ecstasy ensemble d’un commun accord et il se souvient qu’il y a eu des relations sexuelles qu’il estime comme étant consenties. Après les faits, cette jeune femme est tombée enceinte. Elle a été contrainte d’avorter.

Le dernier fait dont le prévenu doit répondre s’est produit à Trooz, au domicile de ses parents. Il venait de se marier en septembre 2018. L’analyse toxicologique démontre également que cette jeune femme avait de l’ecstasy dans le sang. "Nous avons pris tous les deux de l’ecstasy, a expliqué le prévenu lors de son passage devant le tribunal. Je n’ai jamais voulu droguer personne."

Le parquet général a requis une peine plus sévère. L’avocate de la défense a plaidé la confirmation de la peine pour permettre à son client de rembourser les victimes.