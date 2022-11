Les commerçants liégeois impactés par le tram vont recevoir une prime

Pour établir le règlement qui précise les modalités d’octroi de ces aides, le collège s’est entouré, explique-t-il par communiqué de presse, d’avis juridiques spécialisés. Le règlement qui sera soumis au conseil communal de ce 28 novembre prévoit ainsi des versements d’un montant de 4.000 euros à maximum 9.500 sur base de la proximité avec le chantier: la distance, qui est un élément objectif clairement mesurable, constitue donc le critère principal.

"Suivant cette logique, un commerce situé sur le tracé, dont l’activité a été fortement perturbée (impossibilité de stationnement, impossibilité d’installer une terrasse, bruit, etc.) sera le plus soutenu, avec une aide de 9.500 euros", détaillent les autorités. "Un commerce situé à proximité immédiate du chantier recevra une prime de 7.000 euros, un commerce se situant entre 51 et 200 mètres du tracé recevra une prime allant de 6.000 euros à 4.000 euros, de manière dégressive." Rien n’est prévu pour les commerçants situés au-delà des 200 mètres. "Ce choix a été posé pour ne pas réduire fortement le montant de l’aide aux commerces les plus proches du tracé", est-il encore écrit

Les commerces concernés par les primes sont les établissements horeca et les commerces de détail, c’est-à-dire ceux ayant une vitrine à rue et dont l’activité consiste à revendre sur place de manière habituelle des marchandises et/ou des services à des consommateurs. Les 1.700 commerçants entrant dans les critères recevront un courrier au début du mois de décembre.