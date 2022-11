Le violeur d’une étudiante condamné à 8 ans de prison

Les faits s’étaient déroulés le 11 janvier 2020 vers 2 h à Liège. Une jeune étudiante française avait été suivie dans la rue et abordée de manière grossière et brutale. Le prévenu avait fait mine de lui demander du feu avant de la coincer dans l’entrée d’un immeuble et de lui imposer des faits de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuelle.