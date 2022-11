Au Standard, tout a changé en un an

Onze mois plus tard, les Standardmen ont à nouveau ponctué le premier tour par une défaite en concédant trois buts à domicile face à l’Union (2-3). Même si cette défaite en suivait une autre (à Eupen), pas de scène de chaos à Sclessin dimanche soir. Au contraire même, les supporters applaudissaient et chantaient encore après le coup de sifflet final tandis que les Unionistes, eux, fêtaient la victoire avec leurs fans.

Dynamique opposée

C’est que la dynamique est diamétralement opposée, aujourd’hui, à celle, détestable, de la saison dernière. Si ce zéro sur six est toléré par les supporters principautaires, c’est qu’il fait suite à un excellent bilan de 24/30 avec, notamment, des victoires à Charleroi, contre Anderlecht, l’Antwerp et Bruges. Comparé à la saison dernière, le Standard compte huit points de plus et pointe à une belle sixième place à cinq points seulement du top 4.

En début de campagne, à Sclessin, on se contentait de dire, lorsqu’on évoquait les objectifs, qu’on souhaitait faire mieux que la saison précédente. En réalité, le top 8 était bel et bien l’objectif. Une ambition que certains Rouches aimeraient revoir à la hausse. "Je suis persuadé qu’on a les capacités pour accrocher le top 4, assurait Philip Zinckernagelaprès le match face à l’Union. Je n’étais pas présent en début de saison mais, depuis que je suis arrivé, j’ai vu l’équipe évoluer de manière conséquente. Regardez l’Union. Cette équipe ne s’est pas construite en six mois. Les Bruxellois ont l’habitude de jouer ensemble et ce qu’ils font, on est capable de le faire si on nous laisse du temps."

Un jeu plus identifiable

Ces dernières saisons, les supporters liégeois avaient du mal à s’identifier à l’équipe et surtout au jeu proposé. Depuis l’arrivée de Ronny Deila, beaucoup de choses ont changé. Le T1 norvégien a d’abord tâtonné en début de saison, cherchant le 11 idéal, mais aussi et surtout le système adéquat qui convenait aux joueurs qu’il avait à sa disposition.

"Des formations comme Bruges et Genk proposent un jeu qui est reconnaissable entre tous. C’est vers cela que nous devons tendre, assurait-il en début de saison. Avoir notre philosophie propre, créer des problèmes à l’adversaire. Je veux que mes joueurs soient agressifs, offensifs, qu’ils donnent tout afin de ne jamais rien avoir à regretter."

Aujourd’hui, le Standard a enfin une identité affirmée avec un jeu posé, basé sur des combinaisons rapides. "Mais on doit maintenant être capable d’apporter de la diversité sur le plan offensif afin d’être imprévisible", précisait Deila dimanche soir.

Des joueurs repositionnés qui ont retrouvé leur vrai niveau

Qui, la saison dernière, aurait misé une pièce sur un retour au premier plan d’Aron Dönnum au Standard ? Arrivé en grande pompe à l’été 2021 et présenté comme le "King of North", le Norvégien a déçu tout le monde. "J’avoue que je ne pensais pas revenir au Standard", nous avouait-il en début de saison.

Sous Ronny Deila, l’ailier norvégien a retrouvé son vrai niveau ; que les supporters liégeois ont donc découvert. "C’est un joueur intelligent qui sait évoluer à plusieurs postes. Il doit juste encore s’améliorer au niveau physique", lançait le coach récemment.

Si Dönnum est redevenu le joueur qui a décidé l’ancienne direction de le recruter, c’est en grande partie grâce au management de Deila et surtout, au repositionnement tactique opéré par le coach principautaire. Sur le flanc gauche, Dönnum est plus discipliné et donne la plénitude de ses moyens. Un constat similaire est à poser dans le chef de Nicolas Raskin. Après un passage à vide, le Liégeois a été recadré par son coach, qui a décidé de le remettre en "six", seul devant la défense. Une décision qui coïncidait avec la montée en puissance de Raskin.