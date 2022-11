Malgré l’intervention rapide des pompiers, l’embarcation était complètement sinistrée, excepté la salle des machines et la cabine de pilotage. Si l’on savait que le navire ne naviguerait plus jusqu’à nouvel ordre, la question restait en suspens quant à savoir s’il pourrait renaître de ses cendres.

Avec un personnel, inquiet et ne voyant pas sa rénovation inscrite au budget 2023, le conseiller provincial Serge Ernst (Les Engagés) a interrogé le député provincial, Claudy Klenkenberg, quant à l’avenir du bateau. "Depuis quelques semaines, la rumeur d’un arrêt total se répand, pouvez-vous informer du suivi de ce dossier ?"

Dans sa réponse, le Welkenraedtois explique que "le bateau a été complètement “désossé” et désamianté, à charge de l’assureur Ethias". Par ailleurs, l’équipe administrative de Blegny-Mine "a terminé de rassembler tous les devis de réparation en ce qui concerne le mobilier. Le dossier complet a été transmis à l’expert vendredi dernier. Rien que pour le poste “mobilier” – cela inclut des éléments de structure comme l’air conditionné, le bar, la cuisine… – il y en a pour environ 300 000 € de dégâts, précise le député en charge du Tourisme. Nous attendons de voir ce que l’assurance considérera comme éléments faisant partie du bateau et comme mobilier pur, ce dernier n’étant assuré que pour une valeur de 75 000 €".

Les appels d’offres pour la remise en état de l’enveloppe intérieure sont gérés par l’assureur. "Nous attendons le devis du chantier pour déterminer si le bateau sera considéré comme réparable ou s’il sera déclassé". À savoir que le bateau est assuré pour un montant de 1 050 000 €.

"Mais quoi qu’il en soit, poursuit Claudy Klenkenberg, compte tenu des inévitables adaptations qui seront nécessaires pour mettre le bateau aux normes actuelles, et de la non-rentabilité de l’outil depuis le changement de commission paritaire pour le personnel, le Conseil d’administration de l’ASBL a décidé d’arrêter l’exploitation et de mettre le bateau en vente."

Une issue bien sombre pour ce bateau emblématique du tourisme liégeois qu’on a eu l’habitude de voir naviguer sur la Meuse durant de longues années, et qui avait déjà souffert du manque d’exploitation durant la pandémie de coronavirus.

Le produit de sa vente sera destiné à couvrir les éventuels frais de personnel et le solde de l’amortissement. "Il servira aussi et surtout à investir dans des projets stratégiques et structurants pour Blegny-Mine", ajoute le député provincial. "Citons parmi ces projets une réflexion sur la création sur le long terme d’une sorte de pôle énergétique, en se basant sur l’idée qu’un ancien site minier peut être un écrin de premier choix, 40 ans après la fin de l’exploitation de charbon, pour montrer aux entreprises, aux écoles, aux citoyens l’évolution fulgurante des sources d’énergie au cours des dernières décennies".

Au-delà de la gestion des aspects matériels et financiers, "la situation du personnel a été gérée dès les premiers instants afin de lui éviter de se retrouver dans des situations encore plus précaires". Ainsi, un matelot a été reclassé au service technique de Blegny-Mine tandis que les deux hôtesses ont été transférées au service accueil du domaine. "Le reste du personnel, à savoir le capitaine-responsable, le deuxième capitaine, un matelot et le responsable Horeca, sont actuellement en chômage pour cause de force majeure."