Maxime Pans, lourdement blessé d’une balle dans la tête, témoigne : "Malgré tout, je conseille de faire policier, c’est le plus beau métier du monde"

Depuis août 2021, il est hébergé dans la Maison de Repos et de Soins, “la Célinie”, à Crisnée. “Mon handicap est très lourd et j’ai besoin d’être entouré 24 heures sur 24. Aucune date de sortie n’est planifiée”, nous indique-t-il. “Il m’est impossible de regagner mon domicile, chez mes parents, car l’infrastructure de la maison est incapable de m’accueillir. J’ai besoin de trop d’assistance et de matériel dédicacé pour cela. Je m’y rends régulièrement mais pour passer quelques heures seulement.”

Avez-vous retrouvé une part de votre mémoire ?

“J’ai, me semble-t-il, toutes mes facultés intellectuelles. Quant à ma mémoire, elle est parfois sélective. Je me souviens très bien du passé, des évènements familiaux tels que les anniversaires et de mes points d’intérêts. Les chansons, les films, les sports… Mais je dois parfois faire des efforts pour me rappeler ce que j’ai mangé à midi."

Plus de cauchemars aujourd'hui. Mais serait-ce pareil si le tireur était toujours en vie?

Vous souvenez-vous du coup de feu ?

"Du drame, de l’acte lui-même, je n’en ai pas souvenir de même que des jours passés dans le coma aux soins intensifs. L’“accident” en lui-même, je me le suis fait raconter et même détailler par mon coéquipier de l’époque. J’ai voulu qu’on ne me cache rien, que mon entourage me dise tout ce qu’il savait. J’ai certainement été révolté et en colère à l’époque. J’en ai fait des cauchemars au début, ce n’est plus le cas maintenant. Je ne sais pas si je serais dans le même état d’esprit si la personne qui a fait feu sur moi n’était pas morte.”

Maxime Pans est le policier victime de l’attaque commise à Jupille. ©D.R./Montage ÉdA

Vous ne pouvez vous déplacer en chaise roulante que durant trois heures par jour, seul votre bras droit et mobile, votre bras gauche est condamné, votre expression orale est compliquée. Que pouvez-vous espérer retrouver comme facultés à moyen ou long terme ?

"La situation n’a pas évolué et personne n’est aujourd’hui capable de dire si je retrouverai dans le futur plus d’autonomie qu’à l’heure actuelle. Mais personne ne sait non plus exactement pourquoi mes jambes et mon bras gauche ne m’obéissent pas. Donc, pour le futur, il nous faut avoir confiance dans les progrès que pourra faire la médecine. Aujourd’hui, la position assise à laquelle me contraint ma chaise électrique m’est inconfortable au bout de quelques heures et la position couchée est celle qui me donne le plus de “bien-être”. J’ai deux séances de kinésithérapie par jour et trois séances de logopédie par semaine. J’ai aussi des soins avec une ergothérapeute de façon régulière. Je vois également une psychologue."

Comment va le moral ? Comment parvenez-vous à agrémenter vos journées ?

"Je me surprends à être relativement serein sans pour autant ignorer tout ce que je ne sais plus faire. J’ai parfaitement conscience que cela m’aide de ne pas me renfermer et déprimer. C’est également important pour mes parents et mes enfants lorsqu’ils sont à mes côtés, de me voir plutôt souriant. Il y a aussi des activités auxquelles je participe comme des quiz ou des blind-tests. Je joue également aux cartes avec d’autres pensionnaires. J’ai aussi ma tablette et beaucoup de contacts extérieurs avec qui j’échange. C’est par écrit bien sûr mais c’est efficace et je ne désespère pas que la logopède avec qui je travaille me fasse suffisamment progresser pour reprendre des communications verbales à distance. Il n’y a que dans le silence de ma chambre j’arrive à me faire comprendre. J’ai de nombreuses visites. mes parents viennent tous les jours et mes enfants viennent deux fois par semaine. J’ai aussi le reste de la famille qui passe régulièrement. J’ai des “anciens” collègues qui viennent prendre de mes nouvelles et j’ai été plusieurs fois invité à les retrouver lors de festivités à la police de Liège. Et le soir, je regarde la télévision.”

Sachant ce qui vous est arrivé, conseilleriez-vous à un jeune de devenir policier ?

“Être policier, c’était mon choix. Être sur le terrain c’est ce que j’aimais. J’aimais ce côté action et aide aux personnes. On voit concrètement le résultat de ses actions et on a l’impression d’être utile. Bien sûr que je conseillerais toujours à un jeune de devenir policier si c’est vraiment ce qu’il veut. Cela reste le plus beau métier du monde pour moi. Il y a des risques, la preuve, mais ils ne sont pas ignorés et on est bien formé. La police reste une grande famille et on est toujours tous marqué quand un des nôtres est blessé."

Maxime Pans, grand supporter de Bruges, avec Hans Vanaken. ©Belga

Il vous reste aussi votre passion pour le foot. Vous êtes Liégeois et supporters de Bruges : comment est-ce possible ?

"Avec mon père nous étions supporters du RFCL. Bien sûr, nous le suivions ensembles en première division puis quand il a été relégué j’ai fait, moi, le choix de suivre Bruges. Quand on est liégeois et que l’on a supporté un club de la région, il est difficile de reporter son intérêt sur celui qui a été “L’adversaire par excellence” (NdlR. Nous présumons qu’il parle du Standard). Mes collègues de la police et le personnel soignant connaissent mon penchant pour le FC Bruges. Ce sont eux qui ont organisé les rencontres que j’ai pu avoir avec les joueurs. Ceux-ci ont été très sympas avec moi et j’en ai vraiment été heureux. Maintenant il est clair que c’est compliqué pour moi d’assister à un match, ne serait-ce que pour l’organisation du transport spécialisé. Sans oublier l’inconfort qui demeure lorsque je suis en fauteuil."

D’autres policiers morts ou grièvement blessés

Kitty Van Nieuwenhuysen, Amaury Delrez à Spa, les policières carolotes attaquées à la machette…

D’autres policiers que le liégeois Maxime Pans ont été grièvement blessés voire sont décédés en cours d’intervention.

L’affaire Kitty Van Nieuwenhuysen est une affaire criminelle qui s’est déroulée en décembre 2007 et qui a connu un retentissement national. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2007, trois individus s’introduisent dans un domicile situé à Lot dans le but de dérober le véhicule familial. Lors de leur intrusion, ils blessent le père de la famille de plusieurs balles avant de prendre la fuite. Peu après, ils tirent à plusieurs reprises sur deux agents de police qui patrouillaient à Beersel, blessant gravement l’un des deux et tuant l’autre, Kitty Van Nieuwenhuysen, jeune policière récemment diplômée de 23 ans. Les auteurs identifiés par la suite comme étant Noureddine Cheikhni, Galip Kurum et Hassan Lasir sont reconnus coupables et condamnés à 30 ans de réclusion en avril 2011.

Un autre verdict est aussi tombé dans l’affaire du policier Amaury Delrez. Yvo Theunissen a été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre sur son collègue policier Ghislain Schils le 26 août 2018 à Spa et a écopé d’une peine de 27 ans de prison. Le Limbourgeois assistait ce week-end-là au Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps avec son frère et une connaissance. Les trois hommes se sont battus dans un bar, qu’ils avaient été sommés de quitter. Des témoins avaient vu l’accusé brandir une arme sur le parking du bar. Le trio avait ensuite pris la fuite à bord d’un taxi. Lorsqu’Amaury Delrez a extrait le frère de l’accusé, Cyril Theunissen, du taxi pour le plaquer au sol, l’accusé est sorti du véhicule et a abattu le policier, agenouillé, d’une balle dans la nuque. Amaury Delrez n’a pas survécu. Quatre autres coups de feu ont encore été tirés en direction de Ghislain Schils, qui s’était réfugié derrière un arbre.

En août 2016, deux policières ont été attaquées alors qu’elles étaient en faction dans le centre de Charleroi. Un individu armé d’une machette, cachée dans un sac de sport, a pénétré dans la zone protégée autour de la tour de police de la ville en criant "Allahu Akbar". L’une d’entre elles souffre de plaies profondes à hauteur du visage. L’auteur de l’agression a été blessé par balle par un troisième policier présent sur les lieux. L’auteur d’abord jugé dans un état grave a succombé à ses blessures à l’hôpital a confirmé David Quinaux.