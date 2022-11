Grève générale en Belgique ce mercredi 9 novembre 2022 : «Nous, on crève… et eux, ils gagnent de l’argent» (vidéo)

Ainsi, à 11h à Liège, une soupe populaire a été distribuée sur l’esplanade Sainte-Marie en compagnie de dizaines de militants de la CSC et de la secrétaire générale Marie-Hélène Ska, venue soutenir les manifestants sur place.

Le lieu n’a pas été choisi par hasard par le syndicat chrétien puisque non loin de là, à quelques centaines de mètres, se situe le distributeur d’énergie Resa. "Cet opérateur est au premier rang. Les factures augmentent pour les uns et les autres, alors que l’énergie, on en a besoin pour se chauffer, s’éclairer et bouger. Il faut qu’elle reste à un prix abordable, ce n’est plus le cas aujourd’hui", a commenté la secrétaire générale.

Le non-marchand était aussi massivement mobilisé et notamment avec des hôpitaux, tant privés que publics, en service "dimanche", avaient annoncé les syndicats, et des rassemblements prévus devant le Valdor (de 8 à 12h) et devant le MontLégia (de 11 à 13h).

La CSC Liège-Verviers-Ostbelgien organisait, en outre, une soupe populaire à partir de 11h à Verviers, dans le centre commercial Crescend’Eau, et à Eupen à Am Clown.

« La vraie mesure, celle qui protège, c’est le blocage des prix de l’énergie et des produits de première nécessité »

"Nous voulons l’instauration d’un prix plafond de l’énergie. La vraie mesure, celle qui protège, c’est le blocage des prix de l’énergie et des produits de première nécessité", a pour sa part indiqué Jean-Marc Namotte par communiqué de presse.

"Il faut aussi automatiser le tarif social et l’étendre aux revenus qui dépassent de justesse le plafond. Les superbénéfices des groupes énergétiques et de toutes les autres entreprises qui s’enrichissent grâce à la crise doivent retourner à la collectivité et non aux actionnaires. La loi sur la norme salariale doit être revue. L’indemnisation des trajets domicile-lieu de travail et des déplacements doit être améliorée", a encore expliqué le secrétaire fédéral.

