Les joueurs du Standard à la rencontre de leurs fans à Liège: Raskin, Cimirot et Laifis les plus appréciés

Celui qui fait vibrer le cœur des jeunes filles, pas de doute, c’est Nicolas Raskin. "Il est trooop beau". Mais malheureusement pour elles, il n’était pas présent.

Les joueurs du Standard en dédicace à Liège: Kostas Laïfis a fait le bonheur de ce jeune garçon. ©© Jacques Duchateau

Pour la plupart des fans, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent: Gojko Cimirot, celui dont le club voulait se défaire au dernier mercato, en véritable numéro un. Et aussi Kostas Laïfis, un des plus anciens Rouches du noyau. Philip Zinckernagel, celui qui a mis Sclessin dans sa poche dès son premier match. Et Jacob Barett Larsen, autre petit nouveau. Ce sont les quatre premiers à se présenter devant la file de supporters. Une file qui s’étendait depuis le milieu de la galerie jusque bien loin sur le trottoir.

Les supporters sont venus nombreux partager quelques instants avec leurs idoles. ©© Jacques Duchateau

Une deuxième fournée

"On a prévu une heure avec chaque groupe de 4 joueurs, nous précise l’attachée de presse du club. Mais on jouera sans doute les prolongations." Dans le 2e groupe: Bope Bokadi, William Balikwisha, Nathan Ngoy et Cihan Çanak sont annoncés.

Des autographes sur des maillots ou des ballons tout juste achetés au fanshop, des selfies, des sourires… Les joueurs, boostés par une série de bons matchs et par une 5e place au classement, n’ont pas lésiné pour offrir à leurs fans un moment qu’ils ne seront pas près d’oublier.

Jacob Barett Larsen, Philip Zinckernagel, les nouveaux ont déjà conquis les fans. ©© Jacques Duchateau