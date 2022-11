Alain Mathot définitivement condamné sur le plan pénal, son pourvoi a été rejeté : l’affaire sera réexaminée sur le volet civil

Reconnu coupable de corruption passive, l’ancien député-bourgmestre est donc définitivement condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis. Alain Mathot avait également écopé d’une amende de 5.500 euros et d’une inéligibilité de cinq ans. Concernant le volet civil, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Liège autrement composée.

Acquitté en première instance, condamné en appel

Alain Mathot avait été acquitté par le tribunal de première instance, mais le parquet avait interjeté appel de la décision. La cour d’appel de Liège avait ensuite condamné l’ancien député-bourgmestre à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis. L’ancien homme fort de Seraing, démissionnaire du PS, avait ainsi été reconnu coupable de corruption passive, ayant encaissé, selon les juges, 700.000 euros en cash de la part du directeur de la société Inova France pour favoriser celle-ci dans l’attribution d’un marché public, celui de la construction de l’incinérateur Uvelia, à Herstal, en province de Liège. Alain Mathot avait également écopé d’une amende de 5.500 euros et d’une inéligibilité de cinq ans.

Le quinquagénaire avait été également reconnu coupable de fraude fiscale, pour ne pas avoir déclaré des travaux de rénovation dans sa maison. Le montant de cette fraude était de quelque 5.500 euros et l’amende qui lui a été infligée est de 2.750 euros.

Selon la cour d’appel de Liège, les déclarations du principal accusateur coïncidaient avec les termes utilisés dans une dénonciation anonyme, qui est à l’origine du dossier ouvert voici une quinzaine d’années, déjà.

Compte tenu de la complexité de l’affaire, les juges liégeois avaient considéré que le délai raisonnable, endéans lequel tout suspect a le droit d’être jugé, n’était pas dépassé. Cependant, l’ancienneté des faits avait incliné la peine à la baisse. L’avocat général de Liège avait requis 2 ans d’emprisonnement.

Inquiété après une dénonciation anonyme: voici ce qu’on lui reprochait

L’ancien député-bourgmestre contestait les faits qui lui étaient reprochés dans l’affaire Intradel-Uvelia. Selon une dénonciation anonyme, "crédible" selon le parquet général qui avait requis sa culpabilité, Alain Mathot aurait empoché 700.000 euros (en vue de rembourser une dette familiale ?) pour attribuer le marché à Philippe Leroy our la construction de l’incinérateur de déchets. Sauf qu’à l’époque, Alain Mathot était un "simple" conseiller communal et n’avait, selon son avocat Me Jean-Philippe Mayence, aucune influence dans l’attribution du marché. "Il était tout jeune. Il n’était capable de rien faire", soutenait son avocat.

Les motivations de l’arrêt rendu ce mercredi ne seront connues que dans une semaine.