Liège: Il se masturbe dans une salle de cinéma!

Le tribunal correctionnel de Liège a ordonné l’internement d’un homme âgé de 34 ans après s'être masturbé dans une salle de cinéma en décembre dernier. Les faits ont été commis au sein d’une salle du cinéma Le Chrurchill le 7 décembre dernier. Le suspect se masturbait devant le cinéma avant de rentrer à l’intérieur sans payer. Il s’est installé et a continué à se toucher le sexe. Lorsqu’un des employés lui a fait une remarque, il a remis sa main dans son pantalon et a recommencé à se masturber. Le suspect a déclaré qu’il était possible qu’il se soit masturbé en public. Il ne l’aurait pas fait exprès. Il s’est déjà masturbé en public et il ne comprend pas que cela ne soit pas faisable car c’est un acte normal…